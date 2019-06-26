«Скребся в двери и плакал»: в Красноярском крае ребенок два дня провел у тела умершего отца

Дикая история случилась в городке Назарово Красноярского края. Двухлетний малыш двое суток просидел рядом с тело умершего отца. Пока соседи не забили тревогу. Из квартиры на первом этаже доносился детский плач. Час за часом, день, другой, он почти не прекращался. В конце концов, не вытерпели, вызвали полицию. (Почему тянули так долго, еще вопрос).

По словам соседей, сначала думали: ребенка просто оставили дома одного. Не было сил слушать, как он скребся в двери и плакал, дергал за ручку, пытаясь выйти.

- На место прибыла инспектор по делам несовершеннолетних, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по краю Ирина Барышникова. – Но в квартиру попасть она не смогла, вызвала спасателей. Поскольку квартира находится на первом этаже, окно вскрыли. А, попав вовнутрь, обнаружили труп мужчины 1976 года рождения и ребенка 2017 года рождения.

Еще неизвестно, сколько малыш проплакал у тела отца. Пока озвучивают предварительную версию – двое суток. Точное время предстоит выяснить экспертам. Ведь на улице было жарко, в помещении стоял трупный запах.

Как продержался ребенок? По данным нашего источника, голодным он не был. Нашел в холодильнике продукты, что-то съел. Так что это не история про Маугли. Квартиру тоже запущенной, «бомжацкой», не назовешь, сообщили «КП».

- Инспектор передала ребенка в медицинское учреждение, - продолжают в пресс-службе краевого главка. – Сейчас с ним все в порядке. Угрозы жизни и здоровью нет.

… Трагедия в Назарове прошла по многим СМИ, местным и федеральным. Она произошла 25 июня, а уже на следующий день, 26-го, объявилась мама малыша.

Узнала о случившемся и сама прибежала в полицию. Оказывается, накануне поссорилась с мужем. И после скандала ушла из квартиры. А мальчик остался с отцом…

Не исключено, из-за конфликта у 43-летнего мужчины прихватило сердце. По другой версии, он злоупотреблял алкоголем. А тут – такой стресс, плюс жара, вот здоровье и не выдержало.

- Тем более что следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, - говорят в полиции. – Но это – подчеркнем – предварительная версия. Сейчас мы работаем с матерью ребенка. В свою очередь, эксперты устанавливают причину и время смерти его отца.

Полицейские рассказывают: на учете семья не состояла. Да, жили, как все, подтверждают местные. Гуляли с ребенком, вроде заботились. Ну, ссорились, с кем не бывает. Но что бы такое…

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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