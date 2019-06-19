«Денис отравился»: на Пхукете в Таиланде сообщили о гибели красноярского туриста

38-летнего Дениса Т. из Красноярска нашли мертвым после ночи в полицейском участке. Об этом сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на издание The Phuket News.

Как рассказали журналистам в полиции, мужчина жил в отеле «Патонг Пхукет Мираж». Скоро должен был вернуться домой, но произошло непредвиденное. Турист собирался освободить номер еще 14 июня, в пятницу. Но пришла суббота, а он так и не выехал. По словам сотрудников, практически все время мужчина был пьян. С ним якобы пытались договориться, но это ничего не дало.

- Покидать отель отказался, поэтому в воскресенье персоналу пришлось обратиться в полицию, - рассказал сержант Сомкиет.

По словам полицейских, они также старались поговорить с мужчиной. Но тот казался слишком пьяным, мало что понимал. В конце концов, его отвезли в участок Патонга, уложили в камере, но дверь не закрывали.

А, когда через какое-то время решили проверить, турист исчез. Рассказывают, как он уходил из участка, никто не видел. Вскоре мужчину нашли – он лежал в нескольких метрах, без сознания. Рядом стоял его черный дорожный чемодан.

- Пульс не прощупывался, так что человека тут же отвезли в больницу Патонга, - продолжает сержант. – Но там врачи констатировали его смерть.

Полицейские считают: турист мог погибнуть из-за интоксикации. Денис отравился алкоголем, говорят они. Но это – подчеркнем – только предварительная версия.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.