2019-06-19T04:27:18+03:00
Общество

Грозы с мощным ветром накроют Красноярск и край

МЧС предупреждает: будьте осторожны!
Ася ЖУКОВА
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Грозы с мощным ветром накроют Красноярск и край.Грозы с мощным ветром накроют Красноярск и край.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Грозы с сильным ветром надвигаются на Красноярск и край. Об этом предупредили в МЧС, а также синоптики Среднесибирского УГМС.

По прогнозам, в среду, 19 июня, погода нас не обрадует. В Красноярске будет плюс 25-27, ветер 2-7 метров в секунду. Возможна гроза, дождь. Причем ветер будет усиливаться до 11 метров в секунду, при грозе до 16.

Похожая картина будет наблюдаться и в крае. В центральных и южных районах местами грозы, порывы ветра до 15-18 метров в секунду.

Непогода будет бушевать и у «соседей». В Хакасии также дожди с грозами и ветром до 18 метров в секунду. Днем плюс 23-28, в горах местами 15-20. Ночью плюс 10-15.

В Туве тоже осадки, грозы, временами такой же мощный ветер – 14-18 метров в секунду. В светлое время суток плюс 28-33, местами 19-24, в темное плюс 8-13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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