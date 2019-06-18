2019-06-18T09:53:13+03:00
Общество

Обращение красноярской общественницы на Прямую линию с президентом вернули из-за ненормативной лексики

Ролик с эмоциональной речью Евгении Елизарьевой стал вирусным в сети [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Евгения ЕлизарьеваЕвгения ЕлизарьеваФото: соцсети
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Руководитель общественной организации «Соседи» записала видео, в котором рассказывает об итогах полугодового общения с чиновниками разных уровней по поводу мусорной реформы. И как рассказывает! Эмоции через край, непечатные слова, словом, Евгения Валерьевна стала звездой интернета.

«Триумф кандидата в депутаты. В соцсетях предположили, что она актриса», - заметил экс-депутат Горсовета Владимир Владимиров.

Эмоциональное обращение Елизарьевой.

Вот только несколько фраз из этого видеообращения президенту:

- Это долго будет продолжаться? Ни одного, б…., нормального ответа! Сколько можно? Прошу, отправьте нам нормального, адекватного чиновника, чтобы приехал и решил проблемы!

Первой выложила видео руководитель общественной организации «Общаги» Ольга Суворова, в кабинете которой оно и было записано. Ольга написала на своей страничке в соцсети: «У Елизарьевой Евгении терпение закончилось! Ежеминутно объявляют о Прямой Линии Президента! А где он!? Где Президент? Красноярск задыхается в мусоре, Шепелёв и Ильин богатеют, жители покорно платят, а нам белыми лебедями летят отписки от Губернатора, Министров, ФАС, Прокуратуры, Росприроднадзора... С Днем России!!».

«Комсомольской правде»-Красноярск Ольга Суворова пояснила:

- Это все происходит в моем офисе. Мы вместе с Евгенией Елизарьевой уже полгода занимаемся мусорной реформой, накопили 5,5 килограммов ответов, а результатов нет. Кроме того, что снизили тариф для населения. У нас в Красноярске катастрофическая ситуация с двумя мусорными полигонами, Шинник и Бадалык. В марте в Монголии произошла вспышка чумы, а у нас полигон Бадалык находится в 44 метрах от жилых домов, люди в опасности. Мы получаем отписки, идет бумажная карусель. Что, по нашему мнению, нужно сделать? Нужно создать рабочий штаб под руководством главы города, отказать в аренде двух полигонов и рекультивировать их. Нужно организовать раздельный сбор мусора, оборудовать площадки для сбора мусора и построить три мусороперерабатывающих завода большой мощности.

Будет ли ответ на эти вопросы на прямой линии с Владимиром Путиным, мы узнаем уже совсем скоро, 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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