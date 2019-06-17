Конкурс «Клиника года - 2019»: выбираем лучшие медицинские учреждения Красноярского края
Второй раз стартует в Красноярске уникальный проект «Клиника года», который «Комсомольская правда» проводит с успехом во многих регионах страны!
Вместе с читателями «Комсомолки», посетителями сайтов KP.RU, teleprogramma.pro, слушателями радио «Комсомольская правда» и экспертами в мире медицины мы выбираем лучшие медицинские учреждения региона.
О конкурсе
Конкурс «Клиника года» проводится в России с 2014 года.
В Красноярске стартовал в 2018 году.
Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя региона, узнать, какие клиники пользуются доверием пациентов и уважением экспертов, привлечь красноярцев в самые достойные медицинские учреждения.
Кто выбирает победителей
Народное жюри – участники народного голосования на сайте KP.RU, на страницах «Комсомолки» в социальных сетях и по телефону радио «Комсомольская правда»
Экспертное жюри – известные доктора, профессионалы в области врачебного дела и менеджмента медицинских учреждений.
Сроки проведения конкурса
Конкурс стартует 17 июня 2019 г. Голосование за участников продлится до 17 ноября 2019 года. В этот период информация о работе клиник, их достижениях и лучших докторах будет размещаться в региональном выпуске еженедельника «Комсомольская правда», на сайте KP.RU в разделе «Клиника года», в тематических рубриках на радио «Комсомольская правда» 107,1 FM и в группах «Комсомольская правда Красноярск» в социальных сетях в соответствии с выбранным форматом участия в проекте.
Условия участия в конкурсе
1) Участвовать в конкурсе могут все медицинские учреждения Красноярска и Красноярского края.
2) Для участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную анкету, размещенную на сайте KP.RU в разделе «Клиника года», и отправить анкету, заверенную руководителем , на электронный адрес: konkurs_kp@mail.ru .
3) После обработки анкеты организатором конкурса медицинские учреждения становятся участником конкурса в выбранной номинации.
4) Для медицинского учреждения, выбравшего одну номинацию, участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.
5) Стоимость каждой последующей выбранной номинации составляет 2 000 рублей.
6) Народное голосование за конкурсанта начинается с момента размещения информации о нем на сайте KP.RU в разделе «Клиника года» и продлится до 17 ноября 2019 г. включительно.
7) При подведении итогов «накрученные» голоса будут «срезаны» и учитываться не будут .
Награждение победителей
Итоги голосования будут объявлены 25 ноября 2019 г.
По итогам конкурса состоится церемония награждения с фуршетом, вручением памятных дипломов, статуэток «Клиника года – 2019» и победителям будет предоставлено право использовать фирменный знак победителя проекта «Клиника года - 2019» на сайте клиники, в информационной рекламной продукции и т.п.
Номинации конкурса для частных клиник :
1. Многопрофильный медицинский центр
2. Детская клиника
3. Стоматология для взрослых
4. Детская стоматология
5. Офтальмологическая клиника
6. Роддом
7. Травмпункт
8. Клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
9. Клиника в области лечения аллергии
10. Клиника для лечения ЛОР-заболеваний
11. Клиника для лечения неврологических заболеваний
12. Клиника для лечения эндокринологических заболеваний
13. Клиника в области гастроэнтерологии для взрослых
14. Клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи
15. Клиника для лечения позвоночника и суставов
16. Физиоклиника
17. Клиника для сохранения красоты и молодости
18. Диагностическая лаборатория
19. Клиника для исследования здоровья
20. Клиника для избавления от зависимостей
21. Клиника для лечения кожных заболеваний
22. Клиника для диагностики и лечения онкологических заболеваний
23. Клиника в области урологии и проктологии
24. Клиника в области лечения детской гастроэнтерологии
25. Аптека
Номинации конкурса для государственных медицинских учреждений:
1. Достижения в медицине
2. Герой года
3. Любимый доктор
4. Династия года
5. Старт в профессии
6. Доктор в объективе
7. Мобильный доктор
8. Прорыв года
9. Добрая поликлиника
10. «Северный доктор»
11. Верность профессии
ИСТОЧНИК KP.RU