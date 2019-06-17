Конкурс «Клиника года - 2019»: выбираем лучшие медицинские учреждения Красноярского края

Второй раз стартует в Красноярске уникальный проект «Клиника года», который «Комсомольская правда» проводит с успехом во многих регионах страны!

Вместе с читателями «Комсомолки», посетителями сайтов KP.RU, teleprogramma.pro, слушателями радио «Комсомольская правда» и экспертами в мире медицины мы выбираем лучшие медицинские учреждения региона.

О конкурсе

Конкурс «Клиника года» проводится в России с 2014 года.

В Красноярске стартовал в 2018 году.

Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя региона, узнать, какие клиники пользуются доверием пациентов и уважением экспертов, привлечь красноярцев в самые достойные медицинские учреждения.

Кто выбирает победителей

Народное жюри – участники народного голосования на сайте KP.RU, на страницах «Комсомолки» в социальных сетях и по телефону радио «Комсомольская правда»

Экспертное жюри – известные доктора, профессионалы в области врачебного дела и менеджмента медицинских учреждений.

Сроки проведения конкурса

Конкурс стартует 17 июня 2019 г. Голосование за участников продлится до 17 ноября 2019 года. В этот период информация о работе клиник, их достижениях и лучших докторах будет размещаться в региональном выпуске еженедельника «Комсомольская правда», на сайте KP.RU в разделе «Клиника года», в тематических рубриках на радио «Комсомольская правда» 107,1 FM и в группах «Комсомольская правда Красноярск» в социальных сетях в соответствии с выбранным форматом участия в проекте.

Условия участия в конкурсе

1) Участвовать в конкурсе могут все медицинские учреждения Красноярска и Красноярского края.

2) Для участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную анкету, размещенную на сайте KP.RU в разделе «Клиника года», и отправить анкету, заверенную руководителем , на электронный адрес: konkurs_kp@mail.ru .

3) После обработки анкеты организатором конкурса медицинские учреждения становятся участником конкурса в выбранной номинации.

4) Для медицинского учреждения, выбравшего одну номинацию, участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.

5) Стоимость каждой последующей выбранной номинации составляет 2 000 рублей.

6) Народное голосование за конкурсанта начинается с момента размещения информации о нем на сайте KP.RU в разделе «Клиника года» и продлится до 17 ноября 2019 г. включительно.

7) При подведении итогов «накрученные» голоса будут «срезаны» и учитываться не будут .

Награждение победителей

Итоги голосования будут объявлены 25 ноября 2019 г.

По итогам конкурса состоится церемония награждения с фуршетом, вручением памятных дипломов, статуэток «Клиника года – 2019» и победителям будет предоставлено право использовать фирменный знак победителя проекта «Клиника года - 2019» на сайте клиники, в информационной рекламной продукции и т.п.

Номинации конкурса для частных клиник :

1. Многопрофильный медицинский центр

2. Детская клиника

3. Стоматология для взрослых

4. Детская стоматология

5. Офтальмологическая клиника

6. Роддом

7. Травмпункт

8. Клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

9. Клиника в области лечения аллергии

10. Клиника для лечения ЛОР-заболеваний

11. Клиника для лечения неврологических заболеваний

12. Клиника для лечения эндокринологических заболеваний

13. Клиника в области гастроэнтерологии для взрослых

14. Клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи

15. Клиника для лечения позвоночника и суставов

16. Физиоклиника

17. Клиника для сохранения красоты и молодости

18. Диагностическая лаборатория

19. Клиника для исследования здоровья

20. Клиника для избавления от зависимостей

21. Клиника для лечения кожных заболеваний

22. Клиника для диагностики и лечения онкологических заболеваний

23. Клиника в области урологии и проктологии

24. Клиника в области лечения детской гастроэнтерологии

25. Аптека

Номинации конкурса для государственных медицинских учреждений:

1. Достижения в медицине

2. Герой года

3. Любимый доктор

4. Династия года

5. Старт в профессии

6. Доктор в объективе

7. Мобильный доктор

8. Прорыв года

9. Добрая поликлиника

10. «Северный доктор»

11. Верность профессии