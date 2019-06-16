Обидно пошалили: красноярские школьники изрисовали скалу «Прадед» на следующий день после ее очистки

Помните, в фильме «Гостья из будущего» тот момент, когда Коля решил оставить в будущем память о себе? Он вырезал ножиком на скамейке «Коля, 6-й класс «Б», 26 школа». И по этой надписи Алиса поняла, что здесь побывал человек из прошлого. Да потому что в будущем люди такие поступки не совершают. Не портят скамейки, дома, скалы… То место, где живут.

А вот красноярские школьники отличились. В плохом смысле слова. 12 июня скалолазы полностью очистили от надписей скалу «Прадед» (рядом со скалой «Дед»). Но уже на следующий день на ней «красовались» свежие надписи. Содержание одной из них «ШК #47». А еще имена и сердечки. Судя по всему, ученики одной из школ постарались. О ее номере представители заповедника решили тактично умолчать.

ученики решили "увековечить" свою школу Фото: zapovednik-stolby.ru

В заповеднике «Столбы» памятные записи туристов на скалах – это настоящая беда. Каждый второй пытается оставить здесь что-то свое. На память. Пишут, царапают, рисуют. Сами не понимают, что уродуют заповедные места.

Именно поэтому на «Центральных Столбах» был запущен проект «Чистые Столбы», организованный Экологическим фондом Сибирского федерального университета и Государственным природным заповедником «Столбы», при активном участии столбистов-скалолазов. Основная цель – очистка скал от вандальных записей.

Имена, сердечки Фото: zapovednik-stolby.ru

За прошлое лето волонтеры очистили со скального массива «Первый Столб» более 150 надписей. Чуть меньше «памяти» соскребли с «Четвертого Столба» и скалы «Перья».

- Труд участников проекта «Чистые Столбы» сложный и кропотливый, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе заповедника «Столбы». - Они выходят на территорию заповедника не только в рабочие дни, а по выходным и в праздники. Работают скалолазы со специальным снаряжением в труднодоступных участках на высоте нескольких метров, а иногда и нескольких десятков метров. Шаг за шагом они очищают скальные породы. И бывает очень обидно, когда кто-то, не задумываясь, из шалости, перечеркивает только что проделанную работу. Призываем всех посетителей «Столбов» бережно относиться к природе.

Юных нарушителей пригласили на очистку скал Фото: zapovednik-stolby.ru

Специалисты заповедника «Столбы» направили официальное обращение администрации школы, в которой учатся юные вандалы. В нем они предложили рассказать детям об особо охраняемых природных территориях и правилах их посещения. И настоятельно рекомендовали учащимся посетить сентябрьскую акцию «Чистые Столбы». В воспитательных целях. Нарушители еще легко отделались. А могли ведь за подобный вандализм привлечь по статье 8.39 КоАП РФ (штраф в три тысячи рублей, в том числе с предъявлением ущерба природному комплексу).