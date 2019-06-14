На доработку! Депутаты не одобрили проект ограничения этажности в Красноярске

О запрете строительства домов выше десяти этажей в Красноярске заговорили минувшей осенью. С подачи администрации города. Намерения у властей исключительно благие: застройка в 27 этажей мешает продуваемости в городе и наносит тем самым вред экологии. Администрация в связи с этим решила изменить правила землепользования и застройки. Проект изменений на днях рассматривали депутаты горсовета на заседании профильного комитета и… не одобрили. В следующий раз его представят парламентариям через 6 месяцев. Разберемся, что не так проектом, и должен ли Красноярск стать полностью 10-этажным.

Норматив комфортности

Начнем с того, что даже существующие в городе нормативы застройки не всегда соблюдаются. Строители в погоне за рублем стараются впихнуть как можно больше жилья. Об этом рассказали специалисты «Красноярскгражданпроекта», где проводили по заказу администрации города специальные исследования на этот счет.

- Дело в том, что комфорт жилья не зависит от этажности, - поясняет Татьяна Лисиенко, главный градостроитель «Красноярскгражданпроекта» - Он зависит от количества квадратных метров на гектар площади, у нас в городе норматив – 1,5 интенсивности. Это означает, что в Красноярске на 1 гектаре должно быть построено не более 15 тысяч квадратных метров жилья, 500 жителей (при нормативе 30 метров квадратных) и 203 автомобиля (подземная или наземная парковка). Эти расчеты не должны изменяться. А в высоту здание будет построено или в ширину – это зависит только от застройщика и его проектных решений. Если здание 24-этажное, между домами должно быть 100 метров, 9-этажное – 45 метров. Соблюдаются ли эти показатели? Не всегда. Если мы видим частую застройку, она говорит об уплотнении числа жителей на гектар. Мы делали замеры плотности в некоторых районах города и видели коэффициент не 1,5, а, например, 2,6 или 3 – то есть 30 тысяч квадратных метров на гектаре. Превышение в два раза.

С тем, что проект отправили на доработку, в «Красноярскгражданпроекте» в целом согласны. Однако отмечают, что ключевой вопрос только один: каким мы хотим видеть город?

- Кроме того, у нас нет аэродинамической карты города, - добавила Татьяна Лисиенко, – а мы могли бы учитывать ее при строительстве домов. При расстоянии между домами в 24 этажа 100 метров требуется ветрозащита – так как образуется аэродинамическая труба. Раньше, например, существовало требование: детские сады должны располагаться в ветровой тени, а значит, вокруг садика должны появляться широтные здания. Они препятствуют продуванию. Продувание должно идти по коридорам улиц и Енисею, дворы, по гигиеническим нормам, не должны быть сквозными. Я думаю, на этот счет должны быть комплексные исследования, и в рамках этой работы они, к сожалению, не проводились.

Единого «рецепта» нет

По мнению депутатов, торопиться с запретом строительства небоскребов нельзя. Ведь это может навредить не только столетиями складывавшемуся архитектурному облику, но и самим красноярцам.

- Идея администрации правильная и благая, но назвать это иначе как половинчатым решением нельзя, - считает председатель комиссии по городскому хозяйству горсовета Красноярска Андрей Козиков. – Фактически это значит, что рядом с уже построенными высотками в 27 этажей можно будет возводить дома только в 10 этажей. При этом в городе у нас уже есть сложившиеся с архитектурной точки зрения микрорайоны, где высотность домов 12 этажей и выше – Взлетка, например. Это будет выглядеть, как точечная застройка. А мы все хотим избежать ее. И в этом плане единого «рецепта» для всего города не существует – нужно учитывать условия в каждом районе.

Что же депутаты просят учесть разработчиков? Экологичность, продуваемость, сложившуюся в микрорайонах застройку.

- Более того, на публичных слушаниях, которые уже прошли, красноярцам представили один проект, а в горсовет – другой, с изменениями, - пояснил Козиков. – Сначала людям объявили, что предлагается ограничить строительство 10 этажами, нам, депутатам, - десятью этажами, не считая технических этажей. Это двоякость, которая тоже должна быть устранена.

- Скажется ли ограничение этажности на стоимости жилья?

- Безусловно, скажется. Это приведет к удорожанию стоимости квадратного метра. И, к сожалению, экономической части этого вопроса мы также не услышали. Конечно, застройщику выгоднее построить дом в 15 этажей, нежели в 10. Я не к тому, что нужно застроить все небоскребами: у нас должно быть разное жилье – и эконом-класса, и элитное. Мы настаиваем только на одном: проект по ограничению этажности должен учитывать индивидуальные особенности каждого микрорайона. Если это Свердловский, например, - район с пятиэтажками, то мы не можем просто так, вдруг, там начать строить десятиэтажки. 70 лет страна у нас строилась по-другому, и в старых районах эти 10-этажки будут выпирать. Там нужно другое решение.

КОММЕНТАРИЙ

«Не хочется быть инструментом в руках лоббистов»

Константин Сенченко, депутат горсовета Красноярска:

- Дело в том, что мы не получили от разработчиков внятного ответа на многие вопросы: как именно будут считаться 10 этажей? В случае наличия подземных этажей, они будут входить в те десять, которые принципиально возможно построить, или нет? Прозвучала позиция, что они будут отниматься. Кроме того, мы это делаем, чтобы улучшить экологическую ситуацию. Но смотрите: как только мы ограничим высотность, дома автоматически будут «ползти» вширь, а значит, увеличится плотность застройки. Хорошо это скажется на экологии? Сейчас строят свечки, например, в 16 этажей плюс три подземных – зато двор у дома (не везде, но все же) имеется. А так – придется сокращать зеленые насаждения… Возможно, сегодня, действительно, 10 этажей – оптимально для Красноярска, но никакого серьезного экологического обоснования этому мы не услышали. И лично у меня возникло ощущение, что, возможно, все это лобби. За этим могут стоять те компании, которые сегодня на рынке имеют домостроительные комбинаты, занимаются панельным строительством в 10 этажей. Не хочется быть инструментом в руках лоббистов, недобросовестных предпринимателей, которые хотят нашими руками избавиться от конкурентов. Не хочется участвовать в закулисных играх. Если за этим, действительно, стоит серьезная экологическая проблема, то, конечно, решение будет принято. Поэтому мы и попросили администрацию предоставить серьезное экологическое заключение, отправив проект на доработку.