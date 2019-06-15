Берегите детей у воды: в Красноярском крае с начала купального сезона утонули 7 человек и 2 из них – дети

Трагедия, которая произошла 13 июня в поселке Кедровый, не оставила равнодушным никого: в озере на глазах у матери утонула 10-летняя девочка. Играла с мячом на мелководье и попала на глубину. В семье горе, а виновный кто? Следственный комитет начал проверку. А спасатели открыли свою статистику трагедий: на сегодняшний день с начала сезона на территории края произошло 9 происшествий на воде, утонули 7 человек, двое из которых – дети.

- Отдыхая на водоемах, взрослым необходимо внимательно следить за своими детьми, ведь с предоставленными самим себе детьми может произойти трагедия. Уважаемые родители, мамы и папы, бабушки и дедушки, помните, что именно от того, насколько вы внимательно следите за своими детьми, зависит жизнь вашего ребенка, - предупреждают спасатели.

Правила отдыха на водоемах просты, но почему-то некоторые их не соблюдают: нельзя оставлять детей без присмотра. Любой ребенок, от года до 18, всегда должен находиться в поле видимости взрослого человека. Не стоит отпускать детей купаться на реку или озеро одних, нельзя разрешать им нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки на надувных матрасах.

И вообще отдыхать семьями можно только на официально разрешенных пляжах, потому что там дежурят спасатели. По информации пресс-службы МЧС на сегодня в крае открыты 8 официальных пляжей из 27 запланированных. Один пляж – в Красноярске, четыре в Минусинском районе и по одному в Емельяновском, Березовском и Ермаковском районах. Для безопасности они оборудованы спасательными станциями, теневыми грибками, скамейками, солнечными тентами, средствами спасения, медикаментами, плавсредствами и телефонной связью. Перед открытием дно водоемов проверили водолазы и очистили от опасного мусора.

Подробную информацию об открытых пляжах, контакты их собственников, телефоны инспекторов, отвечающих за территорию данных пляжей, о всех местах, запрещенных для купания, вы сможете узнать на сайте Главного управления МЧС России по Красноярскому краю в разделе «Полезная информация».