Красноярские дорожники экспериментируют с новым асфальтом: оправдает ли он себя в сибирском климате

Напомним, что уже третий год эти работы финансируются из федерального бюджета в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом сезоне предстоит отремонтировать 30 объектов улично-дорожной сети. В план капитального ремонта вошла улица Ястынская. В план текущего ремонта – 15 улиц города. И еще на 14 участках выполнят работы по снижению аварийности и ликвидации мест концентрации ДТП.

Все по графику, без задержек

Торги на выбор подрядчиков мэрия провела еще весной с таким расчетом, чтобы те успели выполнить все свои обязательства до наступления низких температур. На сегодняшний день дорожники уже вышли на 14 участков. По словам заместителя руководителя МКУ «УДИБ» по производству Сергея Печерина, на улице Парашютной рабочие уже выполнили более 35% объема.

Активные работы идут на улицах Новосибирская, Курчатова, Чкалова, Пушкина, Спандаряна, Глинки и Мичурина. В ближайшее время подрядчики выйдут на улицы Революции, Карбышева, Урванцева, Краснодарскую и 3 Августа. Сначала там заменят бордюры, затем – уложат новый асфальт.

Пресловутые бордюры

Тема бордюров у красноярцев в последние годы одна из самых обсуждаемых. На глазах горожан новенькие бордюры разрушаются за считанные месяцы, а должны служить как минимум по пять лет. Мэрия в этом году рекомендовала (причем очень настоятельно) подрядчикам отказаться от вибролитых бордюров. И применять либо природный (гранитный), либо вибро-прессованный бортовой камень. Как показала практика, такие бордюры более качественные, поэтому благополучно пережили зиму.

Решили опробовать на прочность и новый для Красноярска щебеночно-мастичный асфальтобетон. Такой материал имеет высокую устойчивость к разрушениям под воздействием транспортного потока и климатических условий. На нем плохо образуются колеи, служит он долго, и уровень шума от него ниже. Обычно такой асфальт используют на загородных магистралях. В нашем городе для такого «тест-драйва» выбрали улицы Мичурина и Глинки, на них большой транспортный поток, в том числе много большегрузов. Вот и посмотрят, как он себя поведет. Если покажет себя с положительной стороны, то на будущий год щебеночно-мастичный асфальтобетон будут укладывать на других магистралях города.

Перекрытие дорог

Подрядчики и мэрия так согласовали график ремонта магистралей, чтобы масштабного перекрытия не потребовалось. Пока одну половину проезжей части ремонтируют, по второй могут ездить автомобили.

И все же несколько улиц в городе перекрыли основательно – из-за ремонта подземных коммуникаций. Напомним, это улица Вавилова от переулка Якорный до улицы Затонской. Там энергетики меняют трубопровод. И обещают к 26 июня работы завершить. Также на этой неделе перекрывается движение на улице Бограда: с 14 июля закрывается сквозное движение на участке от Робеспьера до Профсоюзов. Предварительная дата окончания ремонтных работ теплотрассы – 10 июля.

Гарантийный ремонт

Несколько недель красноярцы наблюдают, как на улицах, где в прошлом году проводился ремонт, вновь появились рабочие. Как правило, они меняют бордюры, прослужившие всего год. Возмущает горожан, что на это снова тратятся бюджетные деньги. Поясняем: нет, не бюджетные. Такой повторный ремонт проводится за счет подрядчика в рамках гарантийных обязательств. Заключая с ними контракт, мэрия вносит гарантийный срок отдельным пунктом. Если подрядчик откажется его исполнять, значит, вряд ли сможет участвовать в следующих торгах.

В пресс-службе департамента городского хозяйства сообщили, что сейчас подрядчики восстанавливают антикоррозийное покрытие ограждений и стоек, знаков и светофоров на улице Караульной. А на улицах Партизана Железняка, Калинина и Киренского рабочие меняют бордюры.

Контроль ведут горожане

Контроль за дорожниками ведут не только эксперты из различных комиссий. К нему подключились и активисты-общественники. В прошлом году этот опыт хорошо сработал. Общественники указывали на недостатки в работе подрядчиков, в УДИБе оперативно на них реагировали, и затем дорожники все недостатки устраняли по горячим следам.

Этой весной мэрия вновь набрала специальную команду народных контролеров и обучала их, как и по каким параметрам оценивать работу подрядчика. Самые инициативные добровольцы уже выехали на объекты и начали присылать свои замечания в группы мессенджеров.