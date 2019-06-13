Ворчуну нужен дом и хозяин: в Красноярске девушки-кинологи выходили найденных на пустыре щенков

Вот такую историю рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции. И началась она несколько недель назад. Сержант полиции Татьяна Биндусова – кинолог и по роду профессии много времени проводит со своей собакой. Гуляя в майский день с питомцем на пустыре, она вдруг услышала писк в бурьяне, а затем увидела крошечный лохматый комочек. В траве плакали пять только-только родившихся щенков, у них даже глазки были закрытыми.

Девушка сразу поняла – это не собачье гнездо и матери малышей поблизости нет. Какой-то человек безжалостно выбросил их на верную погибель. Татьяна не смогла пройти мимо и забрала щенков. Заботиться о них было непросто, кормила малышей из пипетки, согревала их, переживала, чтобы никто из пяти малышей не заболел. Татьяне помогали ее коллеги из Центра кинологической службы ГУ МВД по краю.

Для службы в полиции малыши не годятся, но стать верными друзьями людям - на пятерку. Фото пресс-службы краевой полиции

Выходили всех пятерых щенков. Но вот какое дело: для службы в полиции они не годятся, все-таки порода не та. Видимо, у ребят другое предназначение – стать верными друзьями для людей. Четырех шустрых лохматиков девушки-кинологи уже пристроили, нашли им новый дом. Остался последний, самый забавный малыш. Его прозвали Ворчуном, уже сейчас видно: когда вырастит – с ним не соскучишься.

Посмотрите на фотографию: если вам понравился Ворчун и вы готовы взять на себя заботу о нем взамен на целый комок счастья, звоните по телефону: 8-983-142-53-60.