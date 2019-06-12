«Слушаем песни, веселимся и отдыхаем» : показываем, как Красноярск отмечает День России

Остров Татышев стал в Красноярске центром народных гуляний, посвященных Дню России. Сегодня, 12 июня, здесь не протолкнуться.

На острове Татышев можно повеселиться от душиФото: Мария ЛЕНЦ

Море красочных костюмов, детского смеха, душевных песен и вкусной еды - вот это настоящий праздник!

Приходите на Татышев. Там веселоФото: Мария ЛЕНЦ

И если в этот прекрасный солнечный день вы решили остаться дома, многое потеряли. Но еще не поздно наверстать упущенное. Праздник на Татышеве в самом разгаре.

Национальные костюмы у участников концерта очень тонкой работыФото: Мария ЛЕНЦ

Татары, эвенки, казахи, киргизы, хакасы, русские, украинцы, узбеки, таджики - сегодня здесь настоящая этно-мозайка из представителей народов, которые живут на территории края. И всех их объединяет одно - Россия.

У каждой диаспоры - свой красиво оформленный павильон, где предсталены рукоделие, изделия из дерева и многое другоеФото: Мария ЛЕНЦ

У каждой диаспоры на празднике - свой павильон, где продается рукоделие, национальные костюмы, яркие платки.

Душевные песни, яркие костюмы, ярмарка - к празднику готовились всеФото: Мария ЛЕНЦ

Можно просто полюбоваться, а можно приобрести себе на этой ярмарке что-то этническое - ручная работа.

Ребятишки готовятся к выступлению. ВолнуютсяФото: Мария ЛЕНЦ

Проголодались? Можно перекусить шашлыком, пловом, картошкой с мясом - все очень вкусно.

Проголодались? Еды вдоволь!Фото: Мария ЛЕНЦ

Молодежь по большей части отдыхать хочет активнр, поэтому силачи собираются посостязаться в умении метать молот.

Хочешь - танцуй, хочешь - отдыхай на травкеФото: Мария ЛЕНЦ

- Мы просто гуляем, отдыхаем на траве, слушаем песни, веселимся, отдыхаем. Покатались на велосипедах, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Мария Степанова, она пришла на остров вместе с мужем и детьми. - Нам все нравится: хочешь - концерт смотри, хочешь - наслаждайся теплым днем, валяясь на травке. Здорово. И то, что здесь сегодня так много представителей разных народов - тоже здорово. Даже не думала, что столько национальностей представлены на территории края.