Зачем бизнес добровольно берет на себя социальные обязательства?

Первый день официальной программы XXIII экономического форума, по сути, целиком был посвящен экологии и корпоративной социальной ответственности ради безопасности на планете и устойчивого развития. Несколько десятков мероприятий деловой программы так или иначе затрагивали эти темы.

Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это не только обязательства, предписанные законом, но и добровольные необязательные расходы на социальные нужды по моральным соображениям.

Спектр здесь огромный: безопасные условия труда, повышение квалификации, защита культурного наследия, помощь малоимущим, инвалидам, сиротам и т.д. И на особом месте – экологические программы. Они есть у всех компаний Красноярского края. У ритейлеров, таких как Командор, Красный Яр, Лента и др. в приоритете утилизация и переработка упаковки. У обрабатывающих и добывающих производств - сокращение выбросов и отходов. Свои экологические программы, которые являются примером корпоративной социальной ответственности и объединяют интересы компаний и общества, реализуют СГК, Полюс, Сибур, РусГидро и др. Свои приоритеты представила на Санкт-Петербургском экономическом форуме и компания Норникель.

- «Норникель» - одна из компаний, которая в последние годы активно реализует большую экологическую программу. Нам в ближайшие 5 лет предстоит совершить рывок и перепрыгнуть в новое качество, благодаря нашим инвестициям в модернизацию и экологию, которые составят порядка 150 млрд рублей. И к моменту, когда этот рывок произойдет (а мы сделаем для этого все возможное), мы хотели бы получить в свою очередь новый инструментарий по управлению рисками с привязкой к «целям устойчивого развития». Мы видим те рейтинги и те индексы, которые существуют в российской практике, к сожалению, они пока не интегрированы с международными, - сказала во время своего выступления на панельной дискуссии «Корпоративная социальная ответственность как фактор устойчивого развития» Лариса Зелькова, старший вице-президент, руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью, ПАО «ГМК Норильский никель».

- Сегодня все больше компаний активно работают над внедрением конкретных инструментов, нацеленных на достижение целей устойчивого развития, — отметил и Александр Плакида, заместитель председателя правления, Группа компаний «АКИГ»; председатель управляющего совета ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» (ФМИ).

Подтверждением ответственности компаний перед обществом может служить публичная финансовая отчетность, подчеркнул Илья Торосов, заместитель министра экономического развития Российской Федерации.

- Мы одними из первых начали публиковать и делать прозрачной нашу нефинансовую отчетность, практически 20 лет занимаемся продвижением самых успешных практик, которые реализуем не только мы сами, но и наши коллеги по цеху. И за это отдельное спасибо Российскому Союзу Промышленников и Предпринимателей, который, безусловно, выступает очень качественным модератором для большинства наших российских участников, и нам кажется, что сформировал вокруг себя не только интересную экспертизу, не только уникальный опыт и практики, но и продвинулся дальше, - сказала Лариса Зелькова.

Напомним, в программе ПМЭФ заявлен целый ряд мероприятий, посвященных центральной теме устойчивого развития. Среди них дискуссии «Социальные коммуникации бизнеса как движущая сила позитивных общественных изменений», «Взаимодействие бизнеса и государства», «Влияние волонтерства и КСО-программ на эффективность компаний и их сотрудников».

Директор департамента социальной политики компании «Норникель» Светлана Ивченко считает, что корпоративное волонтерство позволяет сотрудникам больших компаний и предприятий самореализоваться и получить новый опыт:

- Уникальная комбинация нашей волонтерской программы одинаково интересна и нашим работникам, и самому бизнесу, позволяя отвечать на запросы обеих заинтересованных сторон <…> Мы кардинально меняем тот ограниченный социальный контекст, в котором привыкли жить работники компаний в моногородах, и создаем для них новый позитивный жизненный опыт. Например, экология для нас - объединяющая тема, которую мы не ограничиваем традиционными рамками, а расширяем ее на все основные аспекты жизни человека. Вокруг этой темы происходит колоссальное объединение интересов сотрудников и компаний, и мы всячески стараемся наших волонтеров чествовать и даем им возможность получить такой опыт, который невозможен на рабочем месте или в обычной жизни.

Несмотря на обширную деловую программу и множество важных вопросов, все же главной темой форума в этом году стало устойчивое развитие, одним из условий которого и является корпоративная социальная ответственность, объединяющая бизнес и общество.

НАША СПРАВКА

Петербургский международный экономический форум - одно из самых громких и значимых мероприятий в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

В этом году он состоялся 6-8 июня в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге и собрал 19 тысяч участников из 145 стран. Среди них представители почти 4000 российских и зарубежных компаний. Подписано 650 соглашений на сумму более трех триллионов рублей.