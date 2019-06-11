2019-06-10T13:54:20+03:00
Общество

«Галамарт» - игрушки для развития ваших малышей!

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Фото: предоставлено ГаламартФото: предоставлено Галамарт
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Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» стала партнером фестиваля «Карапузы, на старт! 2019», который состоялся 1 июня в Красноярске. Рыжие «галамартовские» коты раздавали детям воздушные шарики, фотографировались и играли с малышами. Конечно, не обошлось и без подарков – ведь в «Галамарте» огромное количество игрушек для любого возраста и на любой, даже самый взыскательный детский вкус! Участники и победители фестиваля получили презенты от ТМ «Игроленд», «BY (BABAYAGA)», «Хоббихит».

Маленьким победителям достались от «Игроленд» электронные игрушки «Телефон», настольные игры - «Три кота. Путешествие к дедушке» и «Пингвины на льдине» - а также музыкальные игрушки «Баба Яга» от «BY» (но Баба Яга совсем не страшная, а очень симпатичная и веселая)!

Фото: предоставлено Галамарт

Фото: предоставлено Галамарт

Также «Телефоны» достались победителям в номинации «Малыш-философ», а «Самые нарядные семьи» получили в подарок маленькие куколки Бабы Яги в ступе. Обаятельная и, пожалуй, самая известная героиня русского фольклора пришлась по душе как детям, так и взрослым.

Фото: предоставлено Галамарт

Фото: предоставлено Галамарт

4 пары двойняшек получили от «Галамарта» развивающие карточки (ТМ «Игроленд»), ну а другим участникам достались яркие, красочные книжки от «Хоббихит» со знакомыми всем с детства сказками.

Фото: предоставлено Галамарт

Фото: предоставлено Галамарт

В народном магазине «Галамарт» вы можете купить практические любые детские игрушки, и при этом шопинг не ударит по кошельку. Конструкторы, пазлы, мягкие игрушки, куклы, книжки, раскраски и многое-многое другое – для каждого ребенка здесь можно подобрать игрушку по вкусу. К тому же в «Галамарте» частенько проходят выгодные акции, когда можно приобрести товары практически даром, так что следите за новостями!

Фото: предоставлено Галамарт

Фото: предоставлено Галамарт

8 800 333-4-000

www.galamart.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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