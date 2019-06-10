Детский экологический десант очистил от мусора берега городского водоема

8 июня в Красноярске прошла федеральная благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАй». Ее организатором стало ПАО «Красноярскэнергосбыт» – дочернее зависимое общество группы компаний РусГидро. Юные волонтеры чистили от мусора Мясокомбинатский пруд, расположенный в Октябрьском районе краевого центра.

В акции «оБЕРЕГАй» приняли участие дети сотрудников ПАО «Красноярскэнергосбыт», воспитанники психоневрологического интерната «Подсолнух», дети с ограниченными возможностями – подопечные общественного движения «Право на счастье», многодетные семьи из Манского района – подопечные Красноярского краевого отделения «Российский детский фонд». Всего 60 ребят в возрасте от 7 до 18 лет. Самому юному «оБЕРЕГАйцу» из команды поддержки исполнилось 9 месяцев.

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Место проведения мероприятия было выбрано не случайно, ведь это излюбленное место летнего отдыха горожан. Перед ребятами стояла непростая задача – собрать за 60 минут как можно больше мусора. Четыре команды – «Мана», «Лютые волки», «Право на счастье» и «Сокол» – собрали около 100 мешков. В числе необычных находок оказались люстра, матрас, старые детские игрушки и более традиционные для городского пляжа предметы – солнцезащитные очки, ржавые мангалы, автомобильные шины, пластиковые и стеклянные бутылки.

Энергия и воодушевление детей оказались настолько заразительными, что к юным волонтерам присоединились отдыхающие на пляже горожане. Мероприятие завершилось увлекательным квестом, вкусным обедом и установкой табличек «Пожалуйста, не сорите. Здесь убирались дети».

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»

«Красноярскэнергосбыт» принимает участие в федеральной акции «оБЕРЕГАй» с 2012 года, - рассказал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко. – За это время у нас сложилась настоящая команда. Некоторые ребята впервые приехали на «оБЕРЕГАй» в пятилетнем возрасте и буквально выросли вместе с акцией. Главной задачей акции является не собственно уборка, а воспитание поколения детей, для которых уважительное и бережное отношение к природе является нормой. Поэтому каждый год для участников «оБЕРЕГАя» обязательно организуются экологические квесты, викторины и конкурсы».

Помощь в организации акции оказал красноярский оператор по обращению с ТКО ООО «Красноярская рециклинговая компания» - весь собранный мусор был вывезен с пляжа сразу по окончании мероприятия.

На этом федеральная благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАй» в Красноярском крае не закончена. В июле планируется проведение второго мероприятия для детей. В августе состоится традиционный сплав на плотах по р. Мана, задачей которого является очистка туристических стоянок по сплавным маршрутам. В этом году ПАО «Красноярскэнергосбыт» также планирует расширить акцию и приступить к очистке скал от надписей, оставленных вандалами, в Бирюсинском заливе р. Енисей и на р. Мана.

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»

«оБЕРЕГАй» ежегодная федеральная акция, которая стартовала в 2005 году. Акция направлена на очистку прилегающих территорий рек и водоёмов от бытового мусора, благоустройство пляжей и набережных, в том числе посадку цветов и деревьев при участии корпоративных волонтёров РусГидро, представителей муниципальных образований, СМИ, активистов общественных организаций, воспитанников детских домов, школьников, студентов вузов и средних учебных заведений, экологически ориентированных детских организаций. За период проведения акции силами 40 000 участников вывезено более 2 000 тонн мусора. Подробная информация и условия участия – на специальном сайте проекта.