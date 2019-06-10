2019-06-10T12:17:03+03:00
Общество

Красноярские энергетики – лучшие в Сибири

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Фото: «Россети Сибирь»Фото: «Россети Сибирь»
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Команда энергетиков из Красноярска признана победителем общесибирских Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей компании «Россети Сибирь». Теперь красноярцы отправятся представлять Сибирь на всероссийские соревнования в Москву.

Профессиональные соревнования энергетиков компании «Россети Сибирь» проводились с 3 по 7 июня в Бурятии. За звание лучших боролись специалисты из девяти регионов: Республик Бурятия, Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

Фото: «Россети Сибирь»

Фото: «Россети Сибирь»

Состязание прошло в 7 этапов, включающих проверку теоретических знаний, освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание ему первой помощи, тушение пожара на подстанции, замену изоляторов, использование средств индивидуальной защиты и другое.

Бригада красноярского филиала компании «Россети Сибирь», в состав которой вошли мастер Александр Фролов и электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда Александр Шлотгауэр, Олег Николаев, Алексей Иванченко, Александр Луцкий, лидировала на протяжении большей части соревнований. Однако отрыв от конкурентов был небольшим, поэтому для победы красноярской команде пришлось выложиться полностью.

«Конкуренция на соревнованиях была плотная, до последнего не было известно, кто же станет победителем. Чувствовался накал, потому что все бригады были хорошо подготовлены. Большое спасибо нашей бригаде! Мы отбирали опытных специалистов, тщательно готовились, и результат сложился из этих составляющих. Также спасибо хотелось бы сказать Евгению Нору, начальнику управления производственной безопасности и производственного контроля. Он сопровождал ребят, плотно работал с ними. И хотелось бы особо поблагодарить организаторов за качественно проведенные соревнования!» - отметил Сергей Дмитрюков, заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер красноярского филиала «Россети Сибирь».

Фото: «Россети Сибирь»

Фото: «Россети Сибирь»

Всероссийские соревнования энергетиков, где красноярская команда будет представлять всю Сибирь, запланированы на июль нынешнего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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