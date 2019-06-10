2019-06-10T08:48:36+03:00
Происшествия

«Помогите!»: брошенная с балкона записка спасла детей, запертых матерью на три дня

Если бы не это, все могло закончиться печально
Ася ЖУКОВА
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«Помогите!»: брошенная с балкона записка спасла детей, запертых матерью на несколько дней.«Помогите!»: брошенная с балкона записка спасла детей, запертых матерью на несколько дней.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Листок бумаги, а на нем несколько слов: «Помогите! Мы одни, закрыты». Эта выброшенная с балкона записка спасла жизнь двум детям, которых мать оставила в квартире одних, сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Хакасия.

А вот как все начиналось. 28-летняя женщина из Черногорска укатила в Абакан к любовнику. Как водится, пили, гуляли, веселились. Она и не думала о том, что дома двое детей (8-летняя дочка и 4-летний сын) сидят взаперти. День за днем, всего трое суток.

В какой-то момент девочка поняла: мама не вернется. Тогда и придумала – напишу записку и выброшу с балкона на улицу. Может, попадется кому-то на глаза. Благо листочек, исписанный детским почерком, заметили соседи.

Ужаснулись, побежали к бабушке детей. Она срочно набрала их отца (он воспитывает третьего ребенка, рожденного в браке с той самой женщиной). Мужчина сумел вскрыть квартиру, забрал детей, накормил…

На его бывшую супругу завели уголовное дело. Статья - «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». А это до трех лет лишения свободы. Позже выяснилось: мать забросила детей еще с конца 2018 года. Налегала на спиртное, оставляла ребят без присмотра. Дочка постоянно прогуливала школу – нужно было приглядывать за братиком.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних городской полиции два раза привлекали женщину к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Говорят, вроде одумалась. Но потом все началось по новой... И если бы не та записка, если бы дети были совсем маленькими, все могло бы закончиться трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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