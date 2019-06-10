2019-06-10T04:54:37+03:00
Общество

Синоптики пообещали красноярцам теплую и дождливую неделю

Зато северянам радость – наступила весна
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Синоптики пообещали красноярцам теплую и дождливую неделюСиноптики пообещали красноярцам теплую и дождливую неделюФото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты Гидрометцентра рассказали, какая погода ожидает красноярцев на предстоящую неделю. Если коротко – теплая и дождливая. Если поподробнее, то сейчас расскажем. Понедельник и вторник – прохладная по летним меркам температура: 22 – 23 градуса днем и 13 градусов ночью. В среду, четверг и пятницу столбик термометра поднимется до 27 – 28 градусов днем, соответственно в темное время суток также будет 1-2 градуса выше, чем в предыдущие ночи.

И в выходные дни, субботу и понедельник, вновь станет прохладно – 22 – 24 градуса. И при этом каждый день облачно и дождливо. Обещают синоптики и небольшой ветер – временами до 5 метров в секунду. Для Красноярска такая погода благоприятна в том плане, что небо очистится от вредных примесей.

Погода на юге края отличается незначительно. А вот на севере, за полярным кругом, все еще весна. Температура воздуха на этой неделе будет колебаться в пределах 1 – 6 градусов днем и от -2 до 5 градусов ночью. Облачно, снег и мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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