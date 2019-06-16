Как пережить жару: советы специалистов Роспотребнадзора

В Красноярском крае установилась жаркая погода. Пока отпускники нежатся на пляжах, работающее население спасается от зноя кондиционерами и вентиляторами. Но помогает ненадолго. Выйдешь на улице и снова палящее солнце, раскаленный асфальт. Это очень сильно «бьет» по здоровью. По статистике в жару увеличивается количество вызовов медиков. Особенно тяжело переживают это время пожилые люди, дети и пациенты, страдающие хроническими заболеваниями сердечнососудистой системы.

Как пережить жару без тяжелых последствий для организма? Об основных правилах рассказали «Комсомольской правде»- Красноярск в краевом Роспотребнадзоре.

По возможности в жару следует ограничить пребывание на улице, не рекомендуются физические нагрузки.

Проветривайте помещение, при возможности включите вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры.

Перед выходом на улицу выбирайте легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот не был тугим. На голову обязательно головной убор (летняя шляпа, панама, платок). Защита для глаз - солнцезащитные очки. Можно спрятаться от солнца под зонтиком.

Откажитесь от жирной пищи, а употребление мяса сведите к минимуму. А лучше всего замените его рыбой или морепродуктами. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня. Перенесите их на утро и вечер.

Употребляйте больше жидкости, лучше обычную воду. Исключите газированные напитки с повышенным содержанием сахара, энергетические и алкогольные.

В течение дня примите душ с прохладной водой.

Поездки на личном и общественном транспорте лучше ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадет.

Купание и водные процедуры на открытом воздухе проводите только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания.