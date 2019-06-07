2019-06-07T20:33:29+03:00
Общество

Красноярцы празднуют День города 8 июня 2019: онлайн трансляция

Сегодня в Красноярске проходит празднование Дня города: остров Татышев превратился в большую развлекательную зону
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Красноярцы празднуют День города!Красноярцы празднуют День города!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцы празднуют День города. 8 июня 2019 года – основной день празднования. Сегодня остров Татышев превратится в большую развлекательную площадку. Красноярцев ждет большая торжественная программа (подробнее читайте здесь). По традиции празднование закончится масштабным салютом, который запустят в 22.45 (подробнее о фейерверке читайте здесь). Как будут ездитьавтобусы 8 июня 2019 года в Красноярске? После фейерверка с острова можно будет уехать в любую точку города, автобусы будут ездить допоздна.

Важно!

Приходите и приезжайте на остров в удобной обуви и одежде. И не забудьте косынку, кепку или панамку. Потому что, первое, вам наверняка захочется принять участие в каком-нибудь из многочисленных спортивных состязаний или творческих конкурсов. И второе, будет довольно жарко во всех смыслах слова: +25 (в тени) и накал азарта.

«Комсомольская правда» поздравляет всех красноярцев с праздником!

ИСТОЧНИК KP.RU

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