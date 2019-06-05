Афиша Красноярска на неделю с 5 июня

Опыты искусства: цикл лекций 16+

Занятия образовательного цикла «Опыты искусства» от Музейного центра «Площадь Мира» состоят из лекции по истории искусства XX-XXI веков на основе музейной коллекции, дискуссионной игры, освоения арт-практик художников. Кроме того, предполагаются домашние задания и изучение литературы по искусству.

Программа курса на июнь:

13 июня. Опыт девятый. Эстетика взаимодействия

27 июня. Опыт десятый. Как я падал

На каждую лекцию необходима предварительная запись по телефону 212-45-97.

Музейный центр. Площадь мира

Начало в 19.00

Билеты 350 рублей.

«Театральные субботы»

Ежемесячно во вторую субботу в электронном читальном зале библиотеки будут проходить просмотры видеозаписей театральных постановок разных лет с портала Культура.рф.

В ближайшую субботу смотрим «Дальше — тишина», драму Государственного академического театра им. Моссовета, поставленную Анатолием Эфросом в 1978 году. В ролях: Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Ирина Муравьева и др.

Краевая научная библиотека

Ул. Маркса, 114

3 этаж, к. 31 (правое крыло библиотеки)

Вход свободный.

«Инструкция по применению искусства и себя» 12+

Музейный центр «Площадь Мира» представит необычную выставку из собственной коллекции «Инструкция по применению искусства и себя. Часть 1. Органы восприятия художеств». Это первая из череды познавательных выставок, она расскажет о самых важных органах, с помощью которых можно воспринимать искусство – о глазах, мозге и сердце. Каждый из способов восприятия отлично работает с одними произведениями, но иногда совершенно бесполезен при просмотре других. Посетителей ждет рассказ об органах восприятия искусства и задания для тренировки этих органов. Следующие выставки из этой серии будут организованы в 2020 году.

Музейный центр «Площадь Мира»

Открытие 6 июня в 19.00

Вход на открытие свободный.

День рождения Пушкина 12+

Красноярский камерный оркестр: Посвящение Пушкину 6+

В день 220-летия великого русского поэта Красноярский камерный оркестр представит проект, где соединятся музыка и художественное слово. Он посвящен Пушкину и его шедевру – трагедии «Моцарт и Сальери». Вместе с оркестром на сцену выйдет актер Красноярского театра юного зрителя, номинант национальной театральной премии «Золотая маска» Савва Ревич.

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

6 июня, 19.00

Билеты 200-600 рублей.

День рождения Литературного музея 6+

Посетителей ждут: бальные танцы и старинные салонные игры, интеллектуальная «Своя игра», мастер-классы, музыкальная композиция и кукольный спектакль. И, конечно, Пушкин!

Литературный музей им. В.П. Астафьева

Ул. Ленина, 66

6 июня, 17.00

Билеты 100 рублей.

Культурная акция «Литературная ночь в Хакасии» 6+

Программа акции

19.00-19.20 - открытие республиканской культурной акции «Литературная ночь в Хакасии»

19.10-20.45 - детская площадка «Сказочное Лукоморье», «Пушкинский дворик», «Литературный театр», различные мастер-классы.

20.45-21.00 – закрытие.

Абакан, Театральная площадь

6 июня с 19.00

Вход свободный.

Пушкинский день в Кызыле 6+

В день рождения поэта пройдет культурно-просветительский парад-шествие «Пушкин в Центре Азии». Маршрут костюмированного парада-шествия начинается в 13.30 от здания библиотеки, основное действие состоится на площади Арата, здесь будут работать площадки учреждений культуры с фотозонами, конкурсами, викторинами и т.д.

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина

ул. Ленина, 21

6 июня, с 13.30

Вход свободный.

Лето в Органном зале

По традиции летом Органный зал будет принимать ведущих российских и зарубежных исполнителей.

Программа на июнь

7 и 8 июня выступит один из самых ярких и перспективных представителей нового поколения, Мансур Юсупов из Калининграда. Он выступит в Красноярске с двумя концертными программами, раскрывающими особенности эпох барокко и романтизма.

12 июня серию концертов в Органном зале продолжит красноярец, лауреат международных конкурсов Андрей Бардин. В программу «Органный хит-парад» вошли самые любимые и популярные произведения.

20 июня Андрей Бардин готовит программу «Кино и немцы» для любителей музыки Голливуда и шедевров немецких композиторов-классиков.

27 июня органистка из Москвы Марина Бадмаева представит концертную программу из сочинений композиторов, музыка которых звучала под сводами прославленных храмов.

Органный зал

Ул. Декабристов, 20

Билеты 300-650 рублей.

Летнее погружение в «Опыты искусства» 13+17 лет

За 9 «погружений» школьники научатся ориентироваться в основных направлениях искусства, видеть связи и считывать ссылки, узнают, что сейчас актуально и находится на острие современной визуальности.

«Погружения» будут проходить форматах лекций, экскурсий, художественных практик, создания арт-проекта. После каждой лекции на мастер-классе вместе с художником можно будет испробовать разные техники и создать свои объекты.

Музейный центр «Площадь Мира»

с 11 по 21 июня, каждый день с 10.00 до 14.00

Билеты на 9 занятий 4500 рублей.

В стоимость входят материалы для творчества, билеты в музей и экскурсии.