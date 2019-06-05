Афиша Красноярска на неделю с 5 июня
Опыты искусства: цикл лекций 16+
Занятия образовательного цикла «Опыты искусства» от Музейного центра «Площадь Мира» состоят из лекции по истории искусства XX-XXI веков на основе музейной коллекции, дискуссионной игры, освоения арт-практик художников. Кроме того, предполагаются домашние задания и изучение литературы по искусству.
Программа курса на июнь:
13 июня. Опыт девятый. Эстетика взаимодействия
27 июня. Опыт десятый. Как я падал
На каждую лекцию необходима предварительная запись по телефону 212-45-97.
Музейный центр. Площадь мира
Начало в 19.00
Билеты 350 рублей.
«Театральные субботы»
Ежемесячно во вторую субботу в электронном читальном зале библиотеки будут проходить просмотры видеозаписей театральных постановок разных лет с портала Культура.рф.
В ближайшую субботу смотрим «Дальше — тишина», драму Государственного академического театра им. Моссовета, поставленную Анатолием Эфросом в 1978 году. В ролях: Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Ирина Муравьева и др.
Краевая научная библиотека
Ул. Маркса, 114
3 этаж, к. 31 (правое крыло библиотеки)
Вход свободный.
«Инструкция по применению искусства и себя» 12+
Музейный центр «Площадь Мира» представит необычную выставку из собственной коллекции «Инструкция по применению искусства и себя. Часть 1. Органы восприятия художеств». Это первая из череды познавательных выставок, она расскажет о самых важных органах, с помощью которых можно воспринимать искусство – о глазах, мозге и сердце. Каждый из способов восприятия отлично работает с одними произведениями, но иногда совершенно бесполезен при просмотре других. Посетителей ждет рассказ об органах восприятия искусства и задания для тренировки этих органов. Следующие выставки из этой серии будут организованы в 2020 году.
Музейный центр «Площадь Мира»
Открытие 6 июня в 19.00
Вход на открытие свободный.
День рождения Пушкина 12+
Красноярский камерный оркестр: Посвящение Пушкину 6+
В день 220-летия великого русского поэта Красноярский камерный оркестр представит проект, где соединятся музыка и художественное слово. Он посвящен Пушкину и его шедевру – трагедии «Моцарт и Сальери». Вместе с оркестром на сцену выйдет актер Красноярского театра юного зрителя, номинант национальной театральной премии «Золотая маска» Савва Ревич.
Малый концертный зал
Пр. Мира, 2Б
6 июня, 19.00
Билеты 200-600 рублей.
День рождения Литературного музея 6+
Посетителей ждут: бальные танцы и старинные салонные игры, интеллектуальная «Своя игра», мастер-классы, музыкальная композиция и кукольный спектакль. И, конечно, Пушкин!
Литературный музей им. В.П. Астафьева
Ул. Ленина, 66
6 июня, 17.00
Билеты 100 рублей.
Культурная акция «Литературная ночь в Хакасии» 6+
Программа акции
19.00-19.20 - открытие республиканской культурной акции «Литературная ночь в Хакасии»
19.10-20.45 - детская площадка «Сказочное Лукоморье», «Пушкинский дворик», «Литературный театр», различные мастер-классы.
20.45-21.00 – закрытие.
Абакан, Театральная площадь
6 июня с 19.00
Вход свободный.
Пушкинский день в Кызыле 6+
В день рождения поэта пройдет культурно-просветительский парад-шествие «Пушкин в Центре Азии». Маршрут костюмированного парада-шествия начинается в 13.30 от здания библиотеки, основное действие состоится на площади Арата, здесь будут работать площадки учреждений культуры с фотозонами, конкурсами, викторинами и т.д.
Национальная библиотека им. А. С. Пушкина
ул. Ленина, 21
6 июня, с 13.30
Вход свободный.
Лето в Органном зале
По традиции летом Органный зал будет принимать ведущих российских и зарубежных исполнителей.
Программа на июнь
7 и 8 июня выступит один из самых ярких и перспективных представителей нового поколения, Мансур Юсупов из Калининграда. Он выступит в Красноярске с двумя концертными программами, раскрывающими особенности эпох барокко и романтизма.
12 июня серию концертов в Органном зале продолжит красноярец, лауреат международных конкурсов Андрей Бардин. В программу «Органный хит-парад» вошли самые любимые и популярные произведения.
20 июня Андрей Бардин готовит программу «Кино и немцы» для любителей музыки Голливуда и шедевров немецких композиторов-классиков.
27 июня органистка из Москвы Марина Бадмаева представит концертную программу из сочинений композиторов, музыка которых звучала под сводами прославленных храмов.
Органный зал
Ул. Декабристов, 20
Билеты 300-650 рублей.
Летнее погружение в «Опыты искусства» 13+17 лет
За 9 «погружений» школьники научатся ориентироваться в основных направлениях искусства, видеть связи и считывать ссылки, узнают, что сейчас актуально и находится на острие современной визуальности.
«Погружения» будут проходить форматах лекций, экскурсий, художественных практик, создания арт-проекта. После каждой лекции на мастер-классе вместе с художником можно будет испробовать разные техники и создать свои объекты.
Музейный центр «Площадь Мира»
с 11 по 21 июня, каждый день с 10.00 до 14.00
Билеты на 9 занятий 4500 рублей.
В стоимость входят материалы для творчества, билеты в музей и экскурсии.
ИСТОЧНИК KP.RU