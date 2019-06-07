Красноярцам еще не поздно получить путевку в летний лагерь

Летний детский лагерь – это особая атмосфера: жара, новые друзья со всего Красноярского края, развлечения, спорт, а у кого-то, даже первая влюбленность. И дети, и родители, конечно, ждут этой поры с нетерпением. В пресс-центре «Комсомольской правды» - Красноярск специалисты рассказали о том, как в этом году организован в крае детский отдых, и куда можно пристроить ребенка на лето.

Реестр надежных

Прежде всего, стоит сказать, что летняя оздоровительная кампания уже началась. 24 мая первая смена ребятишек уже направилась в лагеря. Если заявку родители на лагерь не подали заранее, то сейчас ее подавать – уже, к сожалению, поздно.

- Обычно заявки подают по месту обучения ребенка, они попадают в муниципальную комиссию, которая в дальнейшем распределяет путевки на то количество детей, на которое выделены средства, - пояснила замминистра образования края Наталья Анохина. - В этом году на оздоровление край направил более 1 миллиарда рублей. Хочу обратить отдельное внимание родителей на безопасность. На этапе, когда выбираете лагерь, обратитесь на сайт минобразования. Здесь имеется реестр надежных оздоровительных учреждений, которые прошли проверку надзорных органов. Если лагеря в реестре нет, значит, мы не рекомендуем выбирать его для отдыха.

Что же делать, если заявка не подана, а отдохнуть ой как хочется? Обратиться в муниципальную комиссию: нередки случаи, когда от путевок по каким-либо причинам родители отказываются – бывает, планы изменились. И тогда место в лагере получает следующий ребенок в порядке очередности. Все по справедливости. Кстати, родительская плата за путевку в лагерь составляет 5 631 рубль – это 30 процентов от общей стоимости. Еще 70 процентов оплачивает краевой бюджет. Средняя цена путевки - 18 771 рубль. Конечно, не каждая семья может позволить себе и эту скромную сумму, поэтому ребятишек из малообеспеченных семей регион отправляет в лагеря полностью за свой счет. Но если ваш ребенок путевку в лагерь не получил, а возможность оплатить полную стоимость имеется, - место найдется. Обратиться нужно также в муниципальную комиссию через школу, в которой учится ребенок.

Кто хорошо тренируется – хорошо ест!

Отдельная история – отраслевые лагеря отдыха. Например, для подающих надежды юных спортсменов условия организованы очень достойные. В спортлагерях – усиленные тренировки и… питание.

- Условия созданы хорошие: в «Факеле» - ледовый дворец, бассейн на 4 дорожки, игровой, тренажерный зал, в «Родничке» - тоже футбольное поле, тренажерный зал. Помимо тренировок ребят ждут развлечения и встречи с именитыми спортсменами, - рассказала Лариса Руденко, замминистра - начальник отдела бюджетной политики минспорта края. – Все лагеря прошли проверки, обработаны от клещей.

Не хотите в обычный лагерь – добро пожаловать в патриотический! Здесь тоже есть чем заняться. Буквально на носу форум ТИМ «Юниор» для подростков 14-17 лет – он пройдет с июня по август. Познавательные лекции, семинары, тренинги и масса неформального общения вашему ребену обеспечены.

- Заявки подавать можно уже сейчас, на специальном портале, - рассказал Сергей Егоров, руководитель Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края. - Кроме того, в этом году будет работать центр для допризывной молодежи, Юнармии – на базе палаточного лагеря в Емельяновском районе. Хочется провести лето с пользой и подзаработать – трудовой отряд старшеклассников всегда готов принять в свои ряды. Работают ребятишки здесь по 10 дней, им платят зарплату и трудоустраивают.

В ТЕМУ

Если с лагерем все-таки не повезло, можно… занять ребенка туризмом. «Центр путешественников» в Красноярске ведет набор подростков от 13 до 17 лет в туристические группы. Что самое интересное – все совершенно бесплатно. Для ребят приготовили несколько направлений – «Лидер» (для тех, кто хочет быть успешным и стремится стать настоящим профессионалом, принимаются дети от 14 лет и старше); «Краевед (для тех, кто хочет узнать свой город по-новому и принять участие в увлекательных квестах); «Путешественник» (для тех, кто интересуется различными видами туризма, занимается спортом и ведет активный образ жизни).

Организаторы формируют группы по 20 человек, которые сопровождают 2 квалифицированных гида-экскурсовода. С понедельника по пятницу ребят ждут ежедневные пешеходные экскурсии, мероприятия и квесты.

Куда обращаться?

Документы необходимо подать в «Центр путешественников» (ул. Карла Маркса, 49). Документы принимаются с 20 мая с 10.00 до 17.00, тел: 227-92-01.