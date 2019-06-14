«Машину выиграла кошка»: красноярец купил в супермаркете корм для любимицы и получил автомобиль

Два пакетика недорогого кошачьего корма принесли 45-летнему Вячеславу Казинину из Красноярска крупный выигрыш – новенький белый KIO RIO AT. Хотел порадовать любимицу, а осчастливил всю семью, смеется мужчина.

Розыгрыш иномарок устроила сеть «Командор». За месяц в нем поучаствовали 145 тысяч покупателей, купив больше двух миллионов товаров по акции. А Вячеслав взял всего пару пакетов и стал победителем. Вот это подфартило!

Раньше в везунчиках не ходил, признается он. Да и не до лотерей было. Работает строителем, постоянно на объектах. Есть жена Елена, уже взрослые дети и кошка Зюма.

- Так вот что я вам скажу, - делится Вячеслав. – Машину выиграла кошка! У меня персидская, рыжая, с янтарными глазами. Не кошка, а целый медведь – огромная! Ест, как пылесос. Не поверите: я ей в понедельник покупаю 15 пакетов, в четверг еще 15. Еду просто метет. А тут как-то ей не хватило, вот и решил перехватить в супермаркете, два пакета. Кто же знал, что так обернется?

Ни о каком розыгрыше, говорит, даже не догадывался. Только потом увидел на чеке номер, проверил – и вот оно! Честное слово, думал, такого просто не может быть. Оказалось, вполне.

- Тем более прав у меня нет, - говорит Вячеслав. – То есть их надо восстанавливать. Скоро этим займусь. А пока старую машину отдали детям, а на новой колесит жена Елена. Дово-о-льная!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Всего победителей, выигравших по машине, было трое. Еще одна – Елена Ефимова, она – вот совпадение – тоже купила корм для кошки, только шотландской вислоухой.

- И, представляете, указала домашний телефон – своих родителей, - рассказывают в пресс-службе сети. – Мы давай ее искать, звонить. А она за это время успела выйти замуж и уехать. Мы сообщили ее родителям о выигрыше дочки. Они позвали ее в гости: «Тебя ищут. Рассказывай, что натворила?». Решили разыграть, тем более она девушка застенчивая. Елена перепугалась.Тут родители ей все и открыли. Такой был шок, столько радости!