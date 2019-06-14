Вантовый мост Красноярска все-таки открыли для велосипедистов, но дорожка для пешеходов будет шире

В истории с вантовым (Виноградовским) мостом Красноярска, который закрывали для велосипедистов, наконец-то поставлена точка. В ближайшее время переправу откроют как для них, так и для пешеходов, сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства.

Напомним, в середине мая «Комсомольская правда» - Красноярск обратилась с запросом в Центр реализации социальных проектов (здесь отвечают за содержание общественных пространств, в том числе за вантовый мост и остров Татышев). С тем, чтобы узнать, когда на переправе обновят стершуюся разметку, разделяющую потоки велосипедистов и пешеходов.

Ответ нас обескуражил: зачем там разметка? Мост предназначен исключительно для пешеходов. Тогда как на въезде был знак: движение на велосипедах разрешено.

Однако вскоре – как раз перед празднованием Дня города – его сняли. И закрыли мост для байков. Говорили, он слишком узкий. И, чтобы попасть на Татышев теперь придется спешиться и «вести» велосипеды рядом.

Впрочем, сразу после праздника запрещающие знаки убрали. Но движение для велосипедистов не открыли. И вот – новый поворот. В четверг, 13 июня, комиссия из десяти специалистов (в том числе общественников и представителей ГИБДД) решила: запрет должен быть снят.

- Вместе с тем рассматривали возможность в дальнейшем оставить временные (запрещающие) знаки для работы в постоянном режиме, так как в последнее время на мосту резко выросло количество конфликтов между велосипедистами и пешеходами, - поясняют в мэрии. - За первые недели активного велосезона зафиксировали сразу несколько случаев наезда велосипедистов на гуляющих пешком, и даже получения серьезных травм среди представителей обеих сторон. На мосту была даже нанесена временная разметка, предусматривающая движение только для пешеходов.

Обсуждение было бурным. В конце концов, вынесли вердикт: мост открыть. Но! Потоки велосипедистов и пешеходов разделить с помощью разметки, более рациональной.

- Скоро на мосту появятся две полосы для велосипедистов и роллеров, - говорят в пресс-службе департамента горхозяйства. – Они будут шириной в полтора метра, займут среднюю часть моста. Причем дорожки для пешеходов станут шире - 1,8 метра и расположатся по краям. Движение будет организовано в обе стороны.

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Такие перепалки на вантовом (Виноградовском) мосту в Красноярске не редкость. Ведь нынешней весной на переправе, соединяющей центр с островом Татышев, исчезла разметка. Раньше потоки движения пешеходов и велосипедистов разделяли четкие линии, а тут… Разметки нет как нет (Подробности).