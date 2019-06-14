Мама была в пяти метрах. На озере в Красноярском крае погибла 10-летняя девочка

На озере в поселке Кедровый Красноярского края погибла 10-летняя девочка. Трагедия случилась буквально на глазах у взрослых, о ней рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

В четверг, 13 июня, волонтеры сообщили: в поселке пропала школьница Полина С. Был объявлен срочный сбор. А вскоре стало известно: девочка найдена, произошел несчастный случай.

10 лет, единственный ребенок в семье… Она отдыхала у озера вместе с мамой. И утонула – в нескольких метрах от нее. Играла с мячом, кинула его в воду, подбежала, чтобы забрать. Там было совсем мелко… Но Полина оступилась в яму и захлебнулась.

- Даже опомниться не успели, - сокрушаются очевидцы, - Тут же давай нырять следом, но помочь уже не смогли – не нашли.

Тело девочки достали из озера водолазы. Сейчас мать вне себя от горя. «Время-время, вернись назад хоть на пять минут!», этот ее крик еще долго будет стоять в ушах», - говорят волонтеры.

«Комсомольская правда – Красноярск» выражает соболезнования родным Полины. Светлая память!

ВАЖНО

- Мы уверены, с нами такого не произойдет, - говорит руководитель группы «Поиск пропавших детей – Красноярск» Оксана Василишина. – Хочу сказать одно: дети тонут молча. Не кричат и не зовут на помощь. Они не машут руками, когда тонут. Потому что тонут за пару секунд!