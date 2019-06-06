«Эй! Медведь»: на окраине Красноярска, на Торгашинском хребте снова видели косолапого

Житель садоводческого некоммерческого товарищества «Мраморный карьер» (на Торгашинском хребте) 5 июня недалеко от карьера увидел молодого медведя-пестуна. Тот остался без матери (скорее всего, она его отогнала на период свадьбы), поэтому в одиночестве спокойно разгуливал вблизи дачных массивов. Мужчина окликнул его: «Эй! Медведь!» После этого лесной обитатель неспешно убежал прочь.

На окраине Красноярска, на Торгашинском хребте снова видели косолапого.Житель садоводческого некоммерческого товарищества Мраморный карьер на Торгашинском хребте (г.Красноярск), недалеко от карьера увидел молодого медведя (пестуна)

Специалисты заповедника «Столбы» рассказывают, что в последние годы встречи с медведями происходят все чаще и на территории заповедника, и в его охранной зоне. Причины несколько и главная из них – высокая численность хищника в лесах края и отсутствие регулирования.

Только за последние две недели в Красноярске состоялось несколько встреч с медвежатами в охранной зоне заповедника «Столбы». В конце мая сотрудники заповедника, во время патрулирования территории, сняли на фото и видео двухлетних медвежат на дереве.

Вот несколько советов, как соблюдать простые меры предосторожности, чтобы разойтись с хищниками по-тихому:

- не оставлять после себя на территории пищевые отходы;

- не приближайтесь к медвежатам, даже если кажется, что они брошены, наверняка мать где-то рядом;

- ни в коем случае не пытайтесь сделать фото зверей или сфотографироваться на их фоне;

- воздержитесь от посещения прилегающих лесных массивов и прибрежных полос рек Базаиха и Калтат, особенно в вечернее и ночное время;

- владельцам садовых участков нужно почаще вывозить контейнеры с бытовым мусором и следить за тем, чтобы ограждение участка было целым.

Видео: сайт заповедника «Столбы»