2019-06-06T16:56:25+03:00
Происшествия

«Эй! Медведь»: на окраине Красноярска, на Торгашинском хребте снова видели косолапого

Лесные хищники все чаще выходят к людям, как разойтись с ними по-тихому? [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
«Эй! Медведь»: на окраине Красноярска, на Торгашинском хребте снова видели косолапого. Фото: сайт заповедника "Столбы"«Эй! Медведь»: на окраине Красноярска, на Торгашинском хребте снова видели косолапого. Фото: сайт заповедника "Столбы"
Изменить размер текста:

Житель садоводческого некоммерческого товарищества «Мраморный карьер» (на Торгашинском хребте) 5 июня недалеко от карьера увидел молодого медведя-пестуна. Тот остался без матери (скорее всего, она его отогнала на период свадьбы), поэтому в одиночестве спокойно разгуливал вблизи дачных массивов. Мужчина окликнул его: «Эй! Медведь!» После этого лесной обитатель неспешно убежал прочь.

На окраине Красноярска, на Торгашинском хребте снова видели косолапого.Житель садоводческого некоммерческого товарищества Мраморный карьер на Торгашинском хребте (г.Красноярск), недалеко от карьера увидел молодого медведя (пестуна)

Специалисты заповедника «Столбы» рассказывают, что в последние годы встречи с медведями происходят все чаще и на территории заповедника, и в его охранной зоне. Причины несколько и главная из них – высокая численность хищника в лесах края и отсутствие регулирования.

Только за последние две недели в Красноярске состоялось несколько встреч с медвежатами в охранной зоне заповедника «Столбы». В конце мая сотрудники заповедника, во время патрулирования территории, сняли на фото и видео двухлетних медвежат на дереве.

Вот несколько советов, как соблюдать простые меры предосторожности, чтобы разойтись с хищниками по-тихому:

- не оставлять после себя на территории пищевые отходы;

- не приближайтесь к медвежатам, даже если кажется, что они брошены, наверняка мать где-то рядом;

- ни в коем случае не пытайтесь сделать фото зверей или сфотографироваться на их фоне;

- воздержитесь от посещения прилегающих лесных массивов и прибрежных полос рек Базаиха и Калтат, особенно в вечернее и ночное время;

- владельцам садовых участков нужно почаще вывозить контейнеры с бытовым мусором и следить за тем, чтобы ограждение участка было целым.

Видео: сайт заповедника «Столбы»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ветераны войны не сдаются!»: в жигулевском лесу волонтеры за 2 часа нашли 93-летнего дедушку, которого родные искали 2 дня
Сейчас Иван Логинов, переставший выходить на связь с близкими в прошлую пятницу, находится дома, читает местную газету и потихоньку приходит в себя
Новости 24
В Красноярске загорелась крыша пустого склада
В Минусинске два грабителя в масках и с оружием напали на продавца
В Ленинском районе Красноярска уличных торговцев «попросили» с мест
В Красноярском крае известного производителя сгущенки наказали за фальсификат
В Лесосибирске задержали «гастролеров» с крупной партией «синтетики»
Впервые в России состоялся видеозвонок по 5G
Красноярские врачи обучают коллег из Хакасии пересаживать почки
В Красноярске девушки-блондинки провели акцию «Переезд – центр твоего внимания»
В Красноярске в Центральном парке снесут 74 объекта
В Красноярске приставы забрали у злостного алиментщика «Опель» с гаражом
В мэрии Красноярска прокомментировали ситуацию с детским лагерем «КрасЭйр»
Поработал всего неделю: в Красноярске закрыли популярный детский лагерь
Шаров не будет: глава Красноярска изменил многолетнюю традицию празднования дня города
Жительнице Сосновоборска вернули пропавшего 16-летнего сына
Бывшему замминистра Красноярского края за 52 миллиона дали условный срок
В Хакасии внук по неосторожности убил своего деда кулаком
В Красноярске нашли подростка, который отправился автостопом к отцу
Красноярская мэрия заставила банк вернуть в бюджет 1,5 миллиона рублей
В Красноярске декоративной подсветкой украсили Успенский монастырь
В Красноярске вновь устраивают засаду на загрязняющие атмосферу автобусы
«Семьей года» в Красноярском крае стала семья священнослужителя из Шушенского