Православная афиша Красноярска на июнь 2019

Праздник цветов «Сибирский первоцвет»

С 2017 года праздник собирает лучших мастеров Красноярского края в области флористики и ландшафтного дизайна, художников, ремесленников.

Программа праздника

«Чемпионат по профессиональной флористике Енисейской Сибири»

Флористы, чьи работы будут создаваться на глазах зрителей и жюри, представят свои цветочные шедевры в двух номинациях: создание образа модели и создание конкурсного букета.

8 июня с 12.00 до 17.00

Интерактивная локация флористов «Цветочный круг»

Профессиональные флористы научат всех желающих плести венки, делать букеты, бутоньерки, декорировать свечи с использованием сибирских трав и цветов.

8 - 9 июня с 11.00 до 17.00

Художественная выставка «Жизнь цветов»

Выставка работ известных художников и мастеров декоративно-прикладного творчества раскрывает богатый мир цветущих растений Сибири.

8 - 30 июня с 11.00 до 17.00

Пленэр художников «Новый цвет Сибири»

Гости праздника смогут присоединиться к рисованию живых цветов прямо на площади. Помогут им в этом преподаватели и студенты Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского и Красноярского художественного училища

им. В. И. Сурикова.

8 - 9 июня с 12.00 до 16.00

Ярмарка «Цветные ряды»

Выставка-продажа лучших образцов изобразительного и декоративно-прикладного творчества Сибири.

8 - 9 июня с 11.00 до 17.00

Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и домашней народной культуре (игрушки, плюшки, выпечка)

8 - 9 июня с 12.00 до 17.00

Культурно-исторический центр «Успенский»

ул. Лесная 55а

8-9 июня

Вход свободный.

Открытый фестиваль звонарей Красноярской митрополии «Колокола Сибири»

Программа фестиваля

8 июня, 15.00-17.00

Мастер-классы по колокольному звону. Проведут ведущие звонари русской Православной Церкви: Екатерина Головизнина (Москва), Алексей Талашкин, (Новосибирск) и др.

9 июня, 12.30-14.00

Круглый стол «Проблемы и перспективы развития звонарского современного искусства»

9 июня, 14.30-17.00

Звон-концерт участников фестиваля и концерт академических хоровых коллективов.

Культурно-исторический центр «Успенский»

ул. Лесная 55а

8-9 июня

Вход свободный.

Культурно-исторический центр «Успенский»

7 июня, 15.00-16.00

Проект «Лекторий в Успенском»

На монастырской звоннице пройдет лекция руководителя Красноярских епархиальных курсов звонарей иерея Алексея Гамолина по теме: «Возрождение традиции звонарского искусства в Сибири».

8 июня, 11.30-12.00

16 июня, 13.00-14.00

Творческая встреча-концерт Сибирского мужского хора Культурно-исторического центра «От Вознесения до Троицы». В программе концерта духовные произведения русских композиторов В. Зиновьева, П. Чеснокова, А. Архангельского, а также песнопения из обихода Киево-Печерской лавры, исполняемые в храмах в период от праздника Вознесения до дня Святой Троицы.

25 июня, 10.30-11.30

Кинолекторий по теме: «Борис Ряузов». Лекция с показом документального фильма «Борис Ряузов» из цикла «Палитра сибирских мастеров, ХХ век».

Лектор: искусствовед Дома искусств Елена Филимонова.

1 – 30 июня, ежедневно, с 10.00 до 19.00

Познавательная программа «История Успенского мужского монастыря: лекция-беседа с элементами демонстрации и посещения монастырского комплекса, Культурно-исторического центра, кинолекторий «Сибирская Лавра» (по предварительной записи)

1 – 30 июня, ежедневно, с 10.00 до 17.00

Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (по предварительной записи).

Культурно-исторический центр «Успенский»

ул. Лесная 55а

Вход свободный.

Общегородской крестный ход

Правобережный крестный ход, приуроченный ко Дню города и празднованию Собора святых Красноярской митрополии пройдет от храма Рождества Христова (ул. Щорса, 44а) до Никольского храма-памятника жертвам политических репрессий (ул. Коммунальная, 26г).

Его возглавит митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Участники молитвенного шествия пронесут по улицам икону Преображения Господня — покровительницу Красноярска, написанную в XVIII веке к его 100-летию.

Храм Рождества Христова

ул. Щорса, 44а

9 июня, 12.00

Могут присоединиться все желающие.

Литургия престольного праздника архиерейским чином в красноярском Иоанно-Предтеченском храме

7 июня, в день Третьего обретения главы пророка Иоанна Предтечи, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавит Литургию престольного праздника в Иоанно-Предтеченском храме города Красноярска.

ул. Горького, 27

7 июня, 8.30

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