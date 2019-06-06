Отец Максим Золотухин: «Самое главное в жизни человека – служить людям»

Первый гость нашей новой рубрики «Отцы» - настоятель Храма Новомучеников и Исповедников Российских в Академгородке, первый священник Красноярской епархии, который начал работать в школе учителем и получил благодарственное письмо губернатора «За вклад в развитие системы образования в Красноярском крае»

- Отец Максим, расскажите о себе.

- Родился в шахтерском городе Кемерово в обычной семье: мама – врач, папа - инженер. В детстве любил заниматься техникой, поэтому поступил в Томский Институт Автоматизированных Систем Управления и Радиоэлектроники на специальность конструирование и производство радиоаппаратуры. Мне всегда были интересны радиотехника, радиоэфир, учился я с большим энтузиазмом, с радостью, и к концу обучения уже работал в проектном институте в Томске. Но далеко по этой стезе не пошел, потому что начал петь. Решил, что искусство объединяет людей, делает их лучше. Ведь самое главное в жизни человека – служить людям и я смогу своим пением принести много пользы. Закончил музыкальный колледж им. Эдисона Денисова в Томске, поступил в Красноярский институт искусств на кафедру сольного пения и оперной подготовки. У меня были очень хорошие педагоги, успел на пятом курсе год проработать стажером в театре оперы и балета. Но когда обрел веру, понял, что истинное служение – в церкви, в храме. Ушел из театра, из хора «Тебе поемъ», до сих пор всех люблю, Константин Александрович Якобсон мне как родной и в театре много таких людей. В 2014 году закончил Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, учился на богословском факультете и вот уже несколько лет – священник.

- Вы прошли два пути: инженера и оперного певца, что же повлияло на ваше решение пойти по третьему пути?

- Господь вел меня по жизни, но свой путь я нашел не сразу. Почти всю жизнь я учился разным наукам, и там попробовал, и там – все не то. Я стал искать не по окраинам, а в центре. А в центре, конечно, Господь. Когда я оказался в храме, я понял, что это и есть мой настоящий дом. Истинное счастье и радость только в Церкви, все остальное – суета. Просто время зря идет. Человек делает карьеру, копит деньги, но это ничего не дает для счастья, для служения.

- Вы – первый священник Красноярской епархии, который официально работает в школе уже несколько лет. Вы преподаете предмет «Основы православной культуры» в Красноярском краевом институте повышения квалификации учителей. Почему у вас мало или вовсе нет последователей?

- Я постоянно преподаю в двух школах, 31 и 145. В остальных просто консультирую или работаю периодами. Трудность заключается в наборе материала на весь учебный год и нужно сделать это так, чтобы детям было интересно. Это долгая работа, на нее нужно найти время. А у священника большая нагрузка, ведь его главное предназначение – утешение людей. К нему каждый день приходят люди, у которых семьи распадаются, ребенок болен, муж алкоголик, тяжелые скорби – всех страдающих надо постоянно утешать, находить нужные слова. Я, например, всем даю свой номер телефона, я всегда на связи. И у священника порой нет сил. Были времена, когда я не мог идти к людям, я боялся, что не выдержу. Но Господь силы эти восполняет, исцеляет, помогает и страх уходит. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь сам утешения от Бога.

- Вы в школе уже несколько лет. Как изменились ваши ученики, как повлияли на них ваши уроки?

- Мы пока сеем. Что взойдет – станет понятно лет через 10-15. Когда они осознанно придут в храм и вспомнят, что когда-то в школе какой-то батюшка говорил им уже самые главные слова, которые лишь сейчас стали понятны и близки. На уроках я рассказываю о храмах, о древних фресках, о святынях, стараюсь сделать это интересно, с красивыми презентациями, интерактивными путешествиями - детям нравится. Они очень отзывчивые, внимательные. В прошлом году в 145 школе был опрос по любимым предметам и они поставили мой предмет «Основы православной культуры» на одно из первых мест.

- С сентября 2018 года вы – настоятель храма. Быть священником и настоятелем – что сложнее?

- Когда я учился в школе, мне казалось, что учиться в институте очень сложно. Но и там и там нужно учиться. Что я делал, будучи священником? Утешал людей. Став настоятелем, я делаю то же самое. Все остальное сложится. Господь поставил меня на это место, значит, так надо. И мне приходится где-то кого-то ругать – это вообще не мое, это мне не свойственно. Но я не сам сюда пришел, меня Господь поставил и надо делать все в интересах верующих, быть строгим.

- Но у вас появилась и новая задача – строительство храма в микрорайоне Преображенский. Почему именно вы?

- Это промысел Божий. Меня долго мучала проблема, что в таком большом районе как Северный нет ни одного храма. Я мечтал, чтобы он был. И вот, наконец, решение принято и для меня это огромная радость. Я благодарен Богу, что мне довелось заниматься этим храмом. Он вымоленный, очень много людей его ждут, они вынуждены ездить в другие церкви города, это далеко и неудобно. У нас в Академгородке храм на 500 человек наполняется, а там нужен больше, на 1000 молящихся. Он будет в микрорайоне Преображенский – бульвар будет выходить к храму. Очень важно, что строительство планируется на месте пустыря, ничего не нужно сносить или перестраивать. Есть эскиз, есть архитектор, есть люди, которые готовы помочь. Мы представим новый собор на выставке «Сибирь Православная», которая пройдет 7-13 июня 2019 года в нашем городе. Пока решается вопрос о земельном участке, есть время все продумать, взвесить, обсудить. В строительстве храма не надо торопиться, чтобы потом ничего не переделывать. Все устроится, мы молимся.

- Есть ли карьера у священника?

- Когда я пришел в церковь, то увидел людей, которые стали для меня примером. И хотел встать в их ряды. О карьере никогда не думал.

- Вы сказали, что ваша главная задача – утешение людей. Бывает ли так, что человека невозможно утешить?

- Бывает. И причина – человеческий эгоизм. Люди думают о себе, им нравится быть неутешенными, нравится манипулировать близкими, упиваться своим горем, привлекать к себе внимание. Утешает ведь не священник, утешает Бог, к которому мы человека приводим. Но когда человек кроме себя никого не видит, он отлучает себя от Бога. А если нет гордыни, можно справиться с любым горем.

- Есть ли у вас мечта?

- Моя мечта, чтобы было больше храмов, и они были полные.

От первого лица

НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Расскажу Вам один интереснейший случай из своей биографии. Двадцать лет тому назад я хотел стать выдающимся артистом оперной сцены. Не успев как следует закончить обучение в Томском музыкальном училище, я отправился поступать в Новосибирскую государственную консерваторию им. Михаила Ивановича Глинки на кафедру сольного пения и оперной подготовки. Выучив несколько басовых арий, я приехал в Новосибирск довольный собой, уверенный в своем успехе, убежденный в том, что весь мир только и ждет, когда же я покажусь на оперной сцене, дабы начать немедленно и неистово мне рукоплескать. В то время я считал, что самое главное в жизни человека - это искусство, через которое мы все должны стать ближе друг к другу, научиться любить и уважать, понимать и принимать друг друга. Именно искусству я должен посвятить себя. Тем более, что природа одарила меня таким громким, пронзительным голосом.

На время поступления меня поселили в общежитии в комнате с простым парнишкой, который не знал нотной грамоты, пел всего лишь одну арию Ивана Сусанина, выученную с пластинки, да еще и был верующим в Бога ("вот чудак-то!" - казалось мне). Юношу звали Петр Толстенко. Он приехал то ли из Абакана, то ли из Бийска. Я считал это жуткой провинцией, тем более, что я то уже - настоящая почти звезда! Я слушал записи Владимира Чернова и Дмитрия Хворостовского, Ведерникова и Шаляпина. Интеллектуал, короче говоря. А не какой-нибудь там технарь. Близился день первого отборочного тура, я каждый день занимался с педагогами и концертмейстерами, а Петр пел прямо в общежитии во весь свой голос. Я совершенно не помню сейчас внешности Петра, но помню, что был поражен простодушием этого человека и необыкновенной чистотой его глаз, он был спокоен и счастлив, как казалось мне. Он совершенно не мечтал о победе, думалось мне. Зачем он приехал? Я не мог понять. Абсолютно не амбициозный человек. Зачем ему оперная сцена? Он казался мне просто неадекватным из-за своей доверчивости и простоты. После первого же тура меня постигла настоящая катастрофа - я не прошел во второй тур. А Петр, как вы уже наверняка догадались, блестяще справился с арией и прошел все испытания, и, в конце концов, поступил в консерваторию.

Через общих друзей я время от времени интересовался оперной карьерой Петра. Она была ошеломляющей и головокружительной. Он спел заглавные оперные партии в известнейших театрах России и зарубежья, побеждал на отечественных и международных конкурсах.

Но вскоре я перестал интересоваться оперным миром, так как сам стал ходить в храм и вся театральная жизнь, все конкурсы - спектакли стали для меня суетой. Прошло пятнадцать лет…

Ключарь (старший священник) собора - отец Игнатий поделился радостью: к нам на приход берут нового иеродиакона. Отец Геннадий - наш новый иеродиакон, обладатель роскошного голоса, прекрасных манер проведения богослужения в лучших православных традициях, потомственный священнослужитель (его отец священник). Во время службы Владыка спросил у него: а как твое имя в миру? Петр - ответил иеродиакон.

На следующий день мы разговорились с ним в священнической. Он рассказал, что обучался в Новосибирской государственной консерватории вокалу. Я ответил, что тоже 20 лет тому назад поступал в нее, но не смог пройти и первого отборочного тура. И, как вы уже, наверное, догадались, отец Геннадий и был тот самый парнишка, Петр Толстенко!

(этот рассказ отца Максима Золотухина мы публикуем с небольшими сокращениями, полностью он приводится на его личной странице Вконтакте. Там же можно послушать арию Жермона из оперы Верди «Травиата» в исполнении Петра Толстенко).