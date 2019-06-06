2019-06-05T14:55:40+03:00
Спорт

Красноярские аквабайкеры поборются за звание лучших с лидерами мирового рейтинга

На Кубке России наш город будут представлять два спортсмена
Анастасия ШАЙХОВА
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Фото: Александр ВАВИЛОВФото: Александр ВАВИЛОВ
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Для красноярцев водно-моторный спорт скорее экзотика. У нас популярны горные лыжи, хоккей и биатлон. Тем не менее, любители экстрима и попутного ветра находятся и на берегах Енисея. Аквабайк очень зрелищный вид спорта. От летающих над водой байкеров и рёва моторов у зрителей порой дух захватывает:

Фото: Александр ВАВИЛОВ

Фото: Александр ВАВИЛОВ

- Я начал заниматься аквабайком года три назад, - делится Анатолий Дудко, спортсмен, который будет защищать честь Красноярска на Кубке России. – В этот спорт меня втянул мой друг, Влас Провоторов, у него стаж гораздо больше. Мы отдыхали на озере Беле, я попробовал, понравилось, и стал заниматься серьезно. В прошлом году на Байкале занял два первых места, поэтому смог поехать на Кубок России.

Фото: Александр ВАВИЛОВ

Фото: Александр ВАВИЛОВ

Управлять аквабайком посложнее, чем автомобилем. И дело не только в том, что едешь не по суше, а по воде. И физическая сила нужна, и ловкость, но главное – желание и упорство.

Кстати аквабайкинг достаточно молодой вид спорта. Появился в 70-х годах прошлого века в США. Сейчас клубы аквабайка есть во многих крупных водных городах, а сборная России достойно выступает в международных соревнованиях. В Тверскую область на кубок России съедутся лидеры мирового рейтинга, так что соревнования обещают быть зрелищными:

- Мы надеемся, что вода нам будет помогать, - делится Анатолий Дудко. – От воды многое зависит. На Байкале вода теплее, в Волге прохладнее и это должно сыграть нам на руку.

Фото: Александр ВАВИЛОВ

Фото: Александр ВАВИЛОВ

И пока до соревнований осталось пара недель, наши спортсмены усиленно тренируются на Абаканской протоке.

Обладателей Кубка определят 23 июня в трех дисциплинах: кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл (демонстрация трюков).

Остается только пожелать нашим парням удачи и попутного ветра!

ИСТОЧНИК KP.RU

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