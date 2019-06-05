2019-06-05T14:07:37+03:00
Общество

«Борись, Машенька!»: к девочке, упавшей в яму с горячей золой, возвращается сознание

7-летняя Маша Силкина, получившая 90 процентов ожогов тела, по-прежнему в крайне тяжелом состоянии, но и она, и врачи не сдаются
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Маша Силкина Фото: соцсетиМаша Силкина Фото: соцсети
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Маше Силкиной всего 7 лет. Живет в Красноярске, в поселке Суворовском (городской частный сектор) с мамой и папой. Девчушка с темными кудрями и карими глазами. Озорная, очень общительная. Поздний, долгожданный, единственный и любимый ребенок в семье (мама у Маши соцработник, отец - священник). В этом году она пошла в первый класс. Каникул, как и все ребятишки, ждала с нетерпением. Но случилась беда. 25 мая, играя в мяч неподалеку от дома, Маша оступилась упала в двухметровую яму с горячей золой: ее ссыпают сюда местные, выгребая после топки печей. Поблизости оказались взрослые, вытащили Машу, вызвали «скорую»… 90 процентов ожогов тела – более чем серьезно. Но Маша борется за жизнь. После перевязки, которую сделали девочке, медики определили: ожогов у ребенка 90 процентов, но глубоких – 40.

- Состояние у Маши тяжелое, - рассказывают знакомые семьи. – Не пострадали только глаза. Мать от нее не отходит, круглосуточно рядом, молится о ней. И отец молится. Дышит Маша с помощью аппарата.

Недавно сказали, что к Маше начало возвращаться сознание.

«Комсомольская правда» - Красноярск неделю назад сообщила, что Маше нужна кровь. И люди сразу откликнулись на горе семьи.

- 261 человек по данным на 5 июня пришел в краевой центр крови, чтобы адресно сдать ее для Маши Силкиной, - рассказала терапевт Красноярского краевого центра крови Наталья Кириченко. – Кровь мы передаем в ожоговое отделение краевой больницы. Девочке уйдет столько, сколько необходимо, остальное – в банк крови, для других пациентов.

Тем временем Следком выясняет все детали происшествия с малышкой. Кто вырыл эту яму? На каком основании? Почему не приняли меры безопасности? Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Виновнику грозит до трех лет лишения свободы.

Борись, Машенька!

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В социальных сетях Красноярска стремительно распространяется информация:

«Срочно нужна кровь любой группы для ребенка нашей коллеги. Кровь можно сдать по адресу ул. Партизана Железняка 3 «з». Вторник-пятница с 8.00 до 17.30. Суббота с 8.00 до 12.00 на имя Силкиной Марии Юрьевны (девочке 7 лет). Ожоговое отделение Красноярской краевой больницы» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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