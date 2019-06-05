Энергетики предупреждают об опасности электротравматизма в летний сезон

Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») – «Красноярскэнерго» проводят обходы линий электропередачи (ЛЭП) вблизи рек и водоемов Красноярского края.

Рыбная ловля в охранных зонах ЛЭП может создавать угрозу жизни и здоровью. Актуальность проблемы обостряется ростом популярности телескопических удочек, являющихся хорошими проводниками электрического тока.

На линиях электропередачи в сельской местности нижний провод висит на расстоянии от 6 до 9 метров до земли, а длина удилищ может достигать 12 метров. Это значит, что поднятая вверх удочка может коснуться провода. Больше того, даже без соприкосновения электрический ток высокого напряжения может поразить объект на расстоянии до нескольких метров особенно в условиях повышенной влажности.

Поэтому специалисты не только проверяют состояние энергообъектов, но и проводят встречи с рыболовами, разъясняя им правила поведения вблизи ЛЭП. Основные советы энергетиков рыбакам:

- Прежде чем приступить к ловле рыбы, посмотрите по сторонам. Выбирайте для рыбалки места вдали от воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и иных энергообъектов. Забрасывать блесны и другие снасти вблизи ЛЭП опасно: мокрая леска – хороший проводник тока. Зацепившись снастью за провод, можно попасть под напряжение.

- При перемещениях под высоковольтными линиями смертельно опасно поднимать удилища или нести их на плече. Следует проносить удилище, опустив его параллельно земле. По возможности следует избегать приближения к линиям электропередачи при использовании углепластиковых удилищ.

- Материалы, применяемые при изготовлении удилищ, не проводят электроток в степени, опасной для жизни. Но помимо проводимости самого материала существует поверхностная проводимость, которая зависит от многих факторов. Отдавайте предпочтение удилищам с гладкой поверхностью, на которой вода не образует токопроводящую пленку. Если удилище мокрое или грязное, оно лучше проводит электрический ток.

- Рыбалка в грозу недопустима! При приближении грозы немедленно покиньте водоем и уйдите как можно дальше от береговой линии. Вода является отличным проводником электрического тока: удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 м. При грозе опасно рыбачить с лодки. Вероятность удара молнии в нее очень велика. Удочка, как любой высокий одиноко стоящий предмет, может притягивать электрический разряд.

В зоне риска находятся и водители спецтехники. Ежегодно фиксируются случаи, когда автопогрузчики приближают стрелу на недопустимое расстояние к проводам ЛЭП, что приводит к электротравмам. Смертельно опасно:

- Проводить работы в пределах охранных зон ЛЭП без снятия напряжения и без заземления

- Устанавливать грузоподъемные машины под проводами воздушных линий

- Работать на грузоподъемных машинах при сильном ветре

В любых спорных ситуациях, а также при обнаружении нарушений на энергообъектах, обращайтесь на горячую линию МРСК Сибири 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).