2019-06-11T13:06:10+03:00
Общество

Куда сходить на День России 12 июня 2019 в Красноярске: главные праздничные площадки города

12 июня в Красноярске пройдет празднование Дня России-2019: основные площадки будут сосредоточены в одном месте - на острове Татышев
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12 июня 2019 года Красноярск отпразднует День России12 июня 2019 года Красноярск отпразднует День РоссииФото: Мария ЛЕНЦ
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12 июня страна отмечает День России. А в Красноярске, к тому же это последний день праздничных мероприятий в рамках Дня рождения города. Поэтому жителей и гостей Красноярска ждет немало интересных событий, они развернутся на общественных площадках в разных районах города.

- Традиционно, основной праздничный «удар» примет на себя остров Татышев, его восточная сторона. Здесь пройдет спортивно-культурное молодежное мероприятие «Интерземлячество». Начнется в 10 часов и продлится до 19 часов.

- Краевой межнациональный фестиваль «День России. Содружество на Енисее» - также пройдет на восточной стороне острова Татышев, с 12 до 15 часов.

- Концертная программа «Красноярск поет России» - на верхнем ярусе Театральной площади, с 14 до 16 часов.

- Межрегиональный фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!» - продолжит программу «Красноярск поет России» там же, на верхнем ярусе Театральной площади, с 16 до 20 часов.

Также праздничные концертно-развлекательные мероприятия пройдут в районах города.

- Свердловский: на площади перед администрацией района (улица 60 лет Октября, 46). Приглашаются жители района и все-все-все. Начало – в 12.00 часов.

- Ленинский: сквер «Черемушки» (улица Шевченко, 13). Начало в 12 часов.

Микрорайон Солнечный: бульвар Солнечный, сквер у фонтана «Северное сияние». Начало в 12 часов.

- Кировский район: сквер Энтузиастов (проспект имени газеты «Красноярский рабочий, 120). Начало – в 12 часов.

- Железнодорожный район: парк имени Гагарина (проспект Свободный, 34). Начало в 12 часов.

- Октябрьский район: парк Троя (проспект Свободный). Начало также в 12 часов.

- Празднества Центрального и Советского районов проходят, соответственно, на Театральной площади и на острове Татышев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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