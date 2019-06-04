2019-06-04T15:56:03+03:00
Общество

Начальник колонии предложил за 8 миллионов отпустить заключенного, узнав, что тот биткоиновый миллионер

...Но тот оказался гениальным мошенником! [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Биткоиновый миллионер оказался простым мошенникомБиткоиновый миллионер оказался простым мошенникомФото: REUTERS
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Яркая история произошла в поселке Хайрюзовка (Красноярский край). Начальник расположенной в поселке колонии Александр Рудаков (теперь уже экс-начальник) прознал: один из посаженных недавно осужденных Сергей Коваленко не только отпетый мошенник (по одноименной статье осужден за махинации с покупкой-продажей жилья). Но еще и гениальный криптовалютчик, майнер (проводит операции с обменом виртуальной валюты, - прим. Ред). Хоть и биткоиновый, - миллионер!

- У меня этих биткоинов..., - пел Коваленко сокамерникам, как кот Матроскин из «Простаквашино» про гуталин, - Ну просто завались! Выйду, всех вас куплю! У меня на счетах и в рублях - сто мильенов!

И Рудаков, услышав разговоры, не выдержал:

- А хочешь выйти еще раньше? По УДО? Характеристику напишу так, что сто процентов, поддержат!

- Цена вопроса?

- 8 миллионов! Но для тебя же – не деньги?

Посовещавшись с женой, Коваленко согласился.

И уже через несколько дней супруга передала, чин по чину, через посредника (тоже сотрудника колонии) начальнику задаток: пять миллионов рублей.

А дальше...

- К делу подключились сотрудники ФСБ, - рассказывают в ГСУ СК по Красноярскому краю. – Им стало известно о взятке. После передачи денег начальника колонии задержали.

К слову, выяснилось, никаких биткоинов и миллионов у пройдохи Коваленко нет. Просто бахвалился, зарабатывая в колонии авторитет. Как о его договоре стало известно особистам, ФСБ умалчивает – информация оперативная.

Так или иначе, пока шло следствие, у Коваленко подошел срок отсидки. Условно говоря, он и начальник «встретились» в дверях: один вышел на свободу, другого посадили.

- На Рудакова было заведено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», - комментируют в следкоме. - Недавно суд вынес ему приговор: три года колонии общего режима. Посреднику дали три года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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