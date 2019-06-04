Куклы и люди

В краевой столице в течение восьми дней - с 1 по 8 июня – проходит первый в истории края Межрегиональный Урало-Сибирский фестиваль-конкурс театров кукол.

Как рассказали КП организаторы, впервые такую идею озвучили театральные деятели на первом Урало-Сибирском форуме театров кукол «Раздвигая границы возможного: театр кукол в XXI веке». Тем более, что в 2018 году Красноярский театр кукол, любимая творческая площадка для маленьких горожан, отмечала ни много - ни мало - 80-летие! Как не поддержать такую инициативу! Фестиваль изначально был задуман не просто как показ спектаклей, но и как образовательная и дискуссионная платформа, и профессиональный конкурс с именитым жюри.

Все куклы в гости к нам

В Красноярск приехали представители 11 российских театров - из Кургана, Сургута, Челябинска, Улан-Удэ, Барнаула, Екатеринбурга, Томска, Перми, Иркутска, Рязани, Кемерово. Не обошлось и без зарубежных кукольников из Франции и Японии. Театры покажут 15 своих лучших постановок сезона 2017-2018 годов. Половина из них адресована взрослой аудитории, другая половина рассчитана на детей и семейный просмотр.

Фото: Александр ПУСТОВАЛОВ

«Сибирь. Терра Магика» пройдет на пяти сценических площадках города: Красноярский театр кукол, Красноярский театр юного зрителя, Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского, Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, Культурный центр на Высотной.

Поддержку в проведении фестиваля оказала золотодобывающая компания «Полюс». «Символично, что первый фестиваль театров кукол проходит именно в Год театра, думаю, это добрый знак. Наша компания уже традиционно поддерживает самые яркие события культурной жизни региона, и я уверена, что фестиваль «Сибирь. Терра Магика» станет заметным явлением на театральной карте России. Билеты на спектакли были раскуплены задолго до начала фестиваля, что говорит о высоком интересе к кукольному жанру среди красноярской публики», - отметила Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании «Полюс».

Помощь в организации проекта оказало и Министерство культуры края. А чтобы в фестивале приняла участие французская театральная компания MalaStrana, содействие оказал Французский Институт при Посольстве Франции в России.

Открытие фестиваля публике запомнится надолго. Его старт совпал, и совсем неслучайно, с днем защиты детей, 1 июня. Любимый карнавал под девизом «Город – театр» начался с шествия трёхметровых волшебников (ростовых кукол) и их маленьких помощников. Сказочные великаны выглядели очень необычно и вызвали шквал восторгов у горожан. А вечером начались первые показы в рамках фестиваля.

Живой мир волшебных кукол

Что оказалось самым ярким в программе? Зрители все, как один, обращают внимание на необычный спектакль, который привезли французы для участия во внеконкурсной программе под названием «Альцгеймер-оперетта». Его автором, режиссером, актрисой выступила итальянка по происхождению, ныне живущая во Франции Марция Гамбарделла. Философ по образованию, она увлеклась творчеством и отправилась в соседнюю страну сравнительно недавно – 10 лет назад. И за короткое время организовала свою компанию, которая стала частью большого «холдинга» - труппы «Компани Филипп Жанти».

Об основателе этой театральной компании Марция говорит так: 91-летний мэтр известен как адепт синтетических подходов в сценическом деле. Он соединяет элементы разных искусств - драмы, пантомимы, танца и вокала. Поэтому в спектаклях парижанина смешиваются не только жанры, но и спецэффекты, что создает особую магическую атмосферу.

Марция привезла в Красноярск спектакль, который, если судить по названию, выглядит революционно. Оперетта и тяжёлая болезнь? Как это совмещается в марионеточной постановке?

Фото: компания «Полюс»

Чтобы лучше понять стилистику автора, корреспондент КП побывал на мастер-классе француженки и поговорил с Марцией. Главные вопросы - как она видит развитие театра, где играют куклы, и можно ли сегодня воспринимать его как площадку для детей?

- Как возникла традиция театра и маски? Напомню, много лет назад перед публикой на площадях европейских городов начали выступать первые куклы – Петрушка, Панч. Они выполняли роль носителей разных новостей. Ведь люди просто не могли позволить такие реплики! Власти особенно не интересовались, какие идеи транслировали эти маленькие игрушечные человечки при помощи актеров! Кроме того, человек не мог представлять богов! Поэтому люди стали надевать маски или делать гигантских кукол, чтобы исполнять эти роли на праздниках. Таков огромнейший пласт прошлого!

- Исторически театр кукол был отдан на откуп детям. И спектакли, как мы все помним, были наивными, чистыми, сказочными. Но этот мир изменился…У нас в Италии такая же проблема: театр кукол воспринимается как нечто, ориентированное прежде всего на детей. В других странах, таких как Франция, Германия, Испания и многих иных, кукольники сегодня ориентируются на взрослую аудиторию, а не только на юное поколение.

Это, наверное, и стало тем мотивом, который заставил меня перебраться во Францию. Кукла как вид искусства имеет громадный драматургический потенциал. Она может рассказать любую историю, как ни один живой актер передать не сможет. Вот пример. Актер не может рассыпаться на разные части. А кукла может!

- Мой спектакль - это точно не для детей. Это исполненное с любовью трагикомическое соло в две руки о проблемах с памятью, вызываемых болезнью.

- Я не могу взять на себя такую ответственность, чтобы говорить на своём языке перед детской аудиторией! Современные дети – трепетная публика, это колоссальная ответственность! Пока моя компания не поставила спектакль для юной публики, но, возможно, мы такую постановку сделаем. Мы должны серьезно подходить к возрастным особенностям зрителя, чтобы не возникло неоправданного эмоционального потрясения.

- Современный театр кукол очень разнообразен. Мы можем сделать ему своеобразную «прививку» другими видами искусства, соединив с элементами танца, музыки, пантомимы. Есть люди театра, которые работают в традиции и не отходят от нее, и есть те, кто экспериментирует. Эта область позволяет проявить себя каждому в разных ипостасях!

- Я сама пишу пьесы. У меня пока только две постановки. Что меня лично интересует – так это новая современная драматургия. Мой спектакль-оперетта – и я создала ее от А до Я. Сама делала куклы, расписала режиссуру. Это все авторское, воплощение моего я! Я выступаю на площадках разных театров. К сожалению, таких мер поддержки и субвенций со стороны государства и крупных компаний, как это развито в театрах России, у меня нет. Да и у других коллективов, за редким исключением, тоже. Быть поддержанным – это хорошо!

Оживший целлофан

Марция показала молодым актёрам из разных театров страны, как рождается ее метод. Они пытались… оживить простые природные и синтетические материалы: целлофан начинал жить своей жизнью и увлекал за собой актеров, а не наоборот. А скрип грубой обёрточной бумаги выглядел как настоящая драма. Особенно, когда действие обрамляла тонкая французская музыка. Режиссёр осталась довольна культурным обменом и сочла, что эксперимент позволит участникам класса в дальнейшем совершенствоваться и глубже заниматься профессией.

Фестиваль может стать регулярным культурным событием

Татьяна Попова, директор Красноярского театра кукол, рассказала КП, что мастер-класс Марции Гамбарделлы и ее «Альцгеймер-оперетта» – не единственные эксклюзивные события в программе фестиваля.

- Красноярский театр кукол в конкурсной программе покажет премьерную постановку главного режиссера Евгения Ибрагимова «Побег», это спектакль для взрослой публики. Отмечу еще спектакль японского режиссера Ёити Нисимуры «Сияющая в ночи» Курганского театра кукол «Гулливер». Открылся фестиваль спектаклем-экспериментом «Утиная охота. Сны Зилова» для взрослых, который представил Иркутский областной театр кукол «Аистенок». Это первая - подчеркну! - в мире постановка пьесы Александра Вампилова для театра кукол! Присутствие в пространстве спектакля кукольных персонажей показывает предельное одиночество главного героя — живого человека, который не находит себе места в кукольном мире.

Утиная охота. Фото: Олег ФИНОГЕНОВ

Мы очень благодарны золотодобывающей компании «Полюс Красноярк», которая поддерживает наши проекты. И надеемся, что фестиваль станет значимым, традиционным культурным событием, к которому присоединятся кроме Урала и Сибири и театры кукол из других регионов России.