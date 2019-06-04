2019-06-04T07:18:00+03:00
Общество

Проект платных парковок в Красноярске: перезагрузка

Количество парковок увеличится, мэрия планирует отдать под них даже проспект Мира
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Количество парковок увеличится, мэрия планирует отдать под них даже проспект МираКоличество парковок увеличится, мэрия планирует отдать под них даже проспект МираФото: Мария ЛЕНЦ
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Проект платных парковок в Красноярске провалился. Это признали все. Планы не оправдали ожиданий: прибыли нет, а многие улицы по-прежнему перегружены. Попытки штрафовать неплательщиков обернулись прокурорской проверкой. Совсем недавно прокуратура признала, что из-за неисправных паркоматов многие красноярцы получали уведомления о штрафах незаконно. И вот теперь мэрия заявила: с нового года она забирает проект платных парковок в свои руки. При этом сделает его полную перезагрузку: модернизирует и оборудует уже имеющиеся парковочные пространства и организует новые. Чего горожанам ждать от этого?

История вопроса

О том, что на припаркованных автомобилях можно заработать, власти Красноярска придумали не сами, идею она подсмотрели в столице (а столица – за рубежом). Там эта система уже давно отработана. Поначалу красноярская мэрия планировала сама обустроить и обслуживать платные парковки. Но когда посчитали, выяснилось, что это дорого обойдется, потребовалось бы вложить 200 миллионов рублей. Поэтому доверили работу частному инвестору - компании «Инфоком». Инвестор вложил в проект 83 миллиона рублей. Поступления договорились делить таким образом: 87% забирает инвестор (чтобы окупить вложенные затраты) и 13% идет в бюджет города. Срок действия договора – до конца 2019 года. Предполагалось, что затраты окупятся за 3 – 4 года.

Проект заработал в Красноярске в апреле 2015 года. И сразу же начались вопросы от общественников, от депутатов, от прокуратуры. Например, по какому принципу выбирали парковочные пространства? Откуда такие затраты в 83 миллиона, если инвестор всего лишь закупил паркоматы, разграничил территорию парковок и нанес разметку? Почему земля под парковками – муниципальная, а город получает только 13% от сборов?

Четыре года проект существовал кое-как. К примеру, в 2018 году сборы составили всего 70 тысяч рублей, а система штрафов оказалась неэффективной.

Договор с инвестором заканчивается

Городские власти решили, что нет смысла и дальше работать с «Инфономом». Договор с ним заканчивается в декабре этого года. Затем все техническое оборудование перейдет в распоряжение администрации. Видимо, там будет создано новое подразделение, которое и займется перезагрузкой проекта.

Основа уже есть, так что большого дополнительного финансирования не потребуется. Деньги возьмут из средств, предусмотренных на содержание уличного дорожного хозяйства. Проект будет запущен примерно в январе 2020 года.

На этот раз чиновники пообещали: учтут все, что упустил «Инфоком». Пока что парковки проверяет паркон (специальный автомобиль, оборудованный видеокамерой, он ездит с интервалом в полчаса-час). Потом на парковках установят систему автоматизированной фото и видеофиксации. Чтобы в режиме 24 часов записывать, когда какая машина приехала на парковочное место, когда уехала, оплачена или не оплачена. Если хозяин не оплатил услугу, то через два-три дня ему по почте домой придет «письмо счастья» с суммой штрафа.

По опыту других городов, именно штрафы заставляют автомобилистов оплачивать услугу парковки. Они приходят к выводу, что лучше 30 рублей в час, чем 1000 рублей. К слову, повышать стоимость услуги чиновники пока не собираются. Напомним, что первые 15 минут стоянки бесплатные, затем по 30 рублей в час. А штраф составляет от 300 до 800 рублей. На первый раз могут выписать минимальный, но если попались повторно – наказывать будут строже.

Парковок станет больше

Красноярцев предупредили: платных парковок в городе станет больше. Сейчас в центре города 1200 платных парковочных мест. Затем они появятся возле спортивных, культурных и офисных учреждений в других районах города.

Есть у мэрии планы и касательно проспекта Мира. В последние годы там то разрешали парковать машины, то запрещали. Два года назад во время капремонта убрали карманы и везде наставили знаков «Работает эвакуатор». Тем не менее, автомобили там как стояли, так и продолжают стоять. Потому что проспект Мира – это сплошные кафе, магазины, офисы, банки. И если не получается бороться с автомобилистами, значит, нужно пойти им навстречу.

По словам первого заместителя главы города Владислава Логинова, проспект Мира – это потенциальное место для развития системы платных парковок. Под нее планируют выделить даже целую полосу. Как именно там выстроят схему, пока решают. Но красноярцы переживают, что он этого проехать по проспекту станет сложнее.

А как вы относитесь к увеличению платных парковок в городе? Обсудим на kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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