«Стартуют все»: в Красноярске места для велопроката выдали тем, кто первым попал в кабинет

Татышев – любимое место отдыха большинства горожан. Целый остров, где можно отдыхать круглый год. Летом там всегда востребованы услуги велопроката. Каждый год уже в начале мая открывались по 16 точек - 1 муниципальная и 15 частных. В этом году их открытие припозднилось на целый месяц. Но уже в минувшие выходные отдыхающие, наконец, смогли покататься по дорожкам острова.

А вот что осталось за кулисами – как предприниматели отвоевывали себе место под солнцем. В этом году заявки на торги подали аж 600 человек. Но что-то пошло не так. То торги стартовали раньше заявленного времени, то вообще «слетала» площадка. В конце мая торги были признаны несостоявшимися в пятый раз!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="226" height="400" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/712052" frameborder="0"></iframe> Потасовка велопрокатчиков. Видео: Елена ПЕНЗИНА.

И тогда дирекция МАУ «Центр реализации социальных проектов» (это заказчик) приняла нетривиальное решение: «…осуществить прием заявок на бумажных носителях 31 мая с 9:00 часов на острове Татышев». Учреждение решило заключить договор с первыми 15 изъявившими желание: кто прорвется в кабинет директора - «того и тапки».

«Изъявившие желание» заночевали накануне прямо там. А утром начали штурм. Толкучка у кабинета вышла приличная: поняв, что толпа сейчас просто снесет здание МАУ, пришлось вызывать охранников – людей еле оттеснили.

Какой-то список из пятнадцати человек все же в итоге составили. Каким образом - в создавшейся неразберихе уже мало кто понял. В обед с победителями уже заключали заключать договоры. А интернет запестрил яркими комментариями пользователей: «Забег в кабинет, по крайней мере, спортивно», «А ведь это идея, куда делся дух соц соревнования?» Но у предпринимателей, которым повезло попасть в список, остались вопросы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="226" height="400" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/712065" frameborder="0"></iframe> Очередь. Видео: Константин СЕНЧЕНКО.

Юрий Максимов, предприниматель:

- Нам бы хотелось расширить наши услуги, разнообразить инвентарь. Сейчас столько новых интересных придумок – электрические самокаты, гироскутеры, сигвеи. Но городские власти не разрешили нам их использовать. Только велосипеды, ролики и веломобили. Почему, непонятно. Красноярцы приезжают на остров и привозят с собой этот инвентарь, катаются с удовольствием и им никто их не запрещает. У нас тоже часто спрашивают, можно ли взять в прокате, например, электрический самокат. Мы бы рады – да нельзя.

ЧТО ПОЧЕМ: сколько стоят услуги велопроката на острове Татышев

- Велосипед: 200 рублей в час. Для пенсионеров со скидкой – 150 рублей в час. Можно взять в прокат на полчаса.

- Веломобиль: маленький – 600 рублей в час, большой – 800 рублей в час. Можно взять в прокат на полчаса.

- Роликовые коньки: 250 рублей в час. Для пенсионеров со скидкой – 200 рублей.

Помимо оплаты нужно оставить залог. Это для гарантии, что инвентарь будет возвращен владельцу. Это может быть документ с фотографией, например, водительские права (требовать в залог паспорт гражданина РФ предприниматели не имеют права). Второй вариант – оставить в залог 10 тысяч рублей.