Будущие олимпийцы вышли на дорожки

Пять минут до старта

Театр начинается с вешалки, а карапузный фестиваль с коляски! Жители мегаполиса всегда жалуются на отсутствие парковок, а минувшей субботой негде было припарковаться в спорткомплексе «Сопка». В месте для парковки яблоку негде было упасть! Только не автомобилям на стоянке, а .. коляскам в самом спорткомплексе!

Королевская семья!Фото: Диана ИВАНОВА

И пока сотрудники нашей «Комсомолки» проводили последний инструктаж для мам, папы вышли на разминку. Малыши гонялись по спортплощадки вдоль и поперек за папами, которые встав на четвереньки, своим примером показывали, как нужно преодолевать дистанцию.

Маленьких участников пришли поддержать сестры и братьяФото: Диана ИВАНОВА

Бандиты и белочки

Принять участие в фестивале захотели не только мамы и папы, но и старшие братья и сестры и, конечно же, бабушки и дедушки. Поэтому на дорожках в локации болельщиков можно было встретить целые группы людей в костюмах белочек, пиратов, микки-маусов и даже бандитов:

- В нашей команде семь человек, - делится Татьяна Сахарова, капитан команды «Бандито». – Мама, папа, бабушка и четверо детей. Старшему – 22 года, а младшему – 7 месяцев.

Маленькая жар-птица очаровала всехФото: Диана ИВАНОВА

Именно Пахом был надеждой команды на победу. И парень не подвел. Призовое место в стартах он не занял, зато получил диплом «Малыш-философ». Он и, правда никуда не торопился, проползал метр, а потом садился, глазел по сторонам и пытался понять, что хотят от него папа с мамой, которые усиленно жестикулировали, что-то приговаривали и улюлюкали.

Семья белочек и их орешекФото: Диана ИВАНОВА

Костюмы у бандитов были под стать названию команды: черные брюки, футболки, маски, а у Пахома за спиной – мешочек для денег!

Сегодня карапуз, завтра чемпион

По идее, для каждого участника и его болельщиков здесь действовал олимпийский принцип «главное не победа, а участие». И, несмотря на то, что до реальных спортивных состязаний карапузам еще далеко, почувствовать себя сопричастным спорту могли мамы и папы. Спорткомплекс «Сопка» - один из объектов Зимней Универсиады, которая прошла в нашем городе в марте этого года. Поэтому неудивительно, что поздравить самых шустрых с победой пришла Марина Вяткина, победительница четырех дисциплин в спортивном ориентировании Универсиады:

Вперед к победеФото: Диана ИВАНОВА

- У меня море эмоций, - делится спортсменка. - Мероприятие мне очень понравилось! Потрясающе, что для таких малышей, «Комсомолка» проводит такие яркие мероприятия, которые с самого детства проявляют интерес у детишек к занятиям спортом. Я очень рада, что стала частью такого праздника. Заряд счастья, позитива и улыбки на целый день был обеспечен!

Также уже не первый раз малышей награждали наши знаменитые спортсмены Светлана Болдыкова и Кирилл Веселов.

Приветы всем участникам соревнований. Фото: Зоя ЯКОВЛЕВА

Наследники Универсиады

Группы на старт выходили одна за другой, как и в предшествующие годы, в мероприятии приняло участие свыше 500 карапузов. Красноярск по-прежнему держит пальму первенства по числу участников во всей России. С приветственным словом перед юными спортсменами и их болельщиками выступил Валерий Черноусов, руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска. Он передал пожелания участникам от главы города Сергея Еремина:

Первобытная семья удивила всехФото: Диана ИВАНОВА

- Глядя на таких юных чемпионов, понимаешь, что Красноярск был и всегда будет одним из самых спортивных в мире. У маленьких красноярцев все, как у настоящих спортсменов – площадка мирового уровня, разминка перед стартом и поддержка болельщиков. Поэтому я надеюсь, что по накалу страстей эти соревнования не уступят дисциплинам Универсиады. Для многих красноярцев фестиваль «Карапузы, на старт!» уже стал доброй семейной традицией. А старты стали для малышей началом большого пути в спорте.

Возвращаясь снова и снова

- Жалко, что когда мой сын был маленьким, не было таких соревнований, - сетует бабушка одного из карапузов. И действительно, участники фестиваля остались довольными. Те, кто знаком с мероприятием не понаслышке, принять в нем участие изъявили в первые же минуты регистрации. По словам Варвары Рудовской, организатора фестиваля, в 4 группе 80 карапузов подали заявки на участие ровно в 12.00 12 мая, и еще 10 человек – в 12.01. Так, за считанные секунды был составлен список юных спортсменов:

- Мы уже второй раз принимаем участие в фестивале, - рассказывает Наталья Бурдинская, мама 11-месячной Даши, участницы 3-ей группы. – Нам очень все нравится, к тому же за время фестиваля мы сдружились и наша команда – это не одна, а целых пять семей, с названием «Ладушки-радужки». В 2015 году мы стартовали с моей старшей дочей, Олесей. Стали победителями в номинации «Малыш-философ».

Праздник для всех

Пока участники ожидали своего старта, они фотографировались, читали книжки, прыгали на батуте, танцевали, напевая слова из известной детской песенки «Неприятность эту мы переживем», если старт был не совсем удачным, а мамы консультировались по вопросам детского питания.

Каждый год наша газета и спонсоры фестиваля награждают специальными номинациями именинников, малышей в самых креативных костюмах. Все участники получили подарки от главы города. Без призов никто не уходил. А выпускники фестиваля – победители 6 группы высадили первые шесть кустов сирени из 250, тем самым дав старт Сиреневому дню в Красноярске, который уже третий год организовывает компания Русал при поддержке «Комсомольской правды».

Победителей 3 и 4 группы наградила Марина Вяткина, обладательница четырех медалей Зимней универсиады-2019. Фото: Сергей ХОЛИВАНОВ

КСТАТИ

Говорим огромное спасибо партнерам и спонсорам

Генеральный партнер - Замороженные продукты ТМ 4 сезона

Детское питание:

- «Kabrita»

- «Беллакт»

- ООО «БИБИКОЛЬ РУС»

Строительная компания «СибЛидер»

Страховая компания «Медика-Восток»

Производитель молочной продукции «КрасМол»

Красноярский краевой фонд жилищного строительства

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт»

Спорткомплекс «ТеннисХолл»

«СиЭс Медика Енисей», дилер медицинской техники OMRON и CS MEDICA в Красноярском крае.

Розпечать

производитель инновационных лекарственных средств «БУАРОН»

Клиника лазерной косметологии «ELIX»

Центр грудничкового плавания «Золотая рыбка»

Посуда Gipfel

Подгузники TM Joonies

Сеть супермаркетов «Командор» и «Аллея»

Дивногорский завод «ДиХлеб»

Центральный парк Красноярска

Сеть книжных магазинов и канцелярии «Городской Бестселлер»

Центр Социальных программ РУСАЛА

«Нетипичная пельменная»

Лаборатория эспрессо «Британские ученые»

Красноярская краевая детская библиотека

Отдельное спасибо волонтерам из:

- Красноярский педагогический колледж №2

- Красноярский технологический техникум пищевой промышленности

- Сибирский федеральный университет

- Красноярский педагогический университет имени Астафьева.

- Краевая спортивная школа по художественной гимнастике, отделение эстетической гимнастики, коллективы "Лира", "Нотки", "Мелодия"

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

1 группа, девочки

1 место - Комарова Виктория

2 место - Банщикова Арина

3 место - Дудкина Владана

1 группа, мальчики

1 место - Крупенев Степан

2 место - Перевалов Ярослав

3 место - Маслаков Марк

2 группа, девочки

1 место - Терскова Ксения

2 место - Жбанова Ксения

3 место - Турубанова Арина

2 группа, мальчики

1 место - Демидов Артём

2 место - Ховрич Арсений

3 место - Сундуков Никита

3 группа, девочки

1 место - Андриевская Ксения

2 место - Дылгирова Карина

3 место - Клопова Яна

3 группа, мальчики

1 место - Брагин Фёдор

2 место - Давыдов Михаил

3 место - Денисов Дмитрий

4 группа, девочки

1 место – Мясникова Варвара

2 место – Коваленко Валерия

3 место – Корбанова Аня

4 группа, мальчики

1 место - Бутузов Святослав

2 место - Хаустов Артём

3 место - Семенов Макар

5 группа, девочки

1 место - Янголенко Елизавета

2 место - Маловицкая Кристина

3 место - Цветкова Таисия

5 группа, мальчики

1 место - Середа Егор

2 место - Корниенко Максим

3 место - Киракосян Давид

6 группа, девочки

1 место - Соловьева Таисия

2 место - Шакуро София

3 место - Фильберт Виктория

6 группа, мальчики

1 место - Вавринюк Александр

2 место - Селюков Прохор

3 место - Косых Макар

Организаторы Фестиваля: Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска КРАССПОРТ, МАУ «Центр реализации социальных проектов», издательский дом «Комсомольская правда».

Итоговый протокол

Фотографии:

Диана ИВАНОВА: https://cloud.mail.ru/public/25DC/4DQjjwVo7

Сергей Холиванов, награждение https://yadi.sk/d/COsvIN2nc8tZtg Зоя Яковлева https://cloud.mail.ru/public/3bCh/3gamNWMQ6 Соня Козлова, площадки https://yadi.sk/d/eThVYf1et0Xohg