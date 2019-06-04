Депутат Заксобрания потребовал заблокировать пост Натальи Толоконской о пользе укусов клещей

Депутат Заксобрания Красноярского края Александр Гисков планирует обратиться в прокуратуру по поводу резонансного заявления супруги экс-губернатора Красноярского края Натальи Толоконской о пользе укусов клещей. Напомним, несколько дней назад Толоконская (Заслуженный врач России) разместила у себя в соцсетях резонансный пост следующего содержания:

- Дорогие друзья! Как показал опрос, большинство из Вас панически боится клещевого энцефалита. А здравомыслящие знают, что в Сибири - природном очаге клещевого энцефалита - очень высока устойчивость Человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям.

Пост произвел фурор не только в соцсетях, но и в медицинском сообществе. Роспотребнадзор России, а также депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвали высказывание безответственным. Депутат ЗС края Александр Глисков пошел еще дальше - требует заблокировать пост Натальи Толоконской.

- Распространение недостоверной информации, способной повлечь вред, в том числе здоровью граждан, карается законом, - пояснил Глисков. - Это высказывание попадает под формулировку, считаю, его должна оценить прокуратура. А пост должны заблокировать.

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