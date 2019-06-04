2019-06-04T09:49:56+03:00
Общество

Депутат Заксобрания потребовал заблокировать пост Натальи Толоконской о пользе укусов клещей

Его до сих пор бурно обсуждают и в соцсетях, и в медицинском сообществе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Заявление жены экс-губернатора Красноярского края наделало много шуму Фото: соцсетиЗаявление жены экс-губернатора Красноярского края наделало много шуму Фото: соцсетиФото: Мария ЛЕНЦ
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Депутат Заксобрания Красноярского края Александр Гисков планирует обратиться в прокуратуру по поводу резонансного заявления супруги экс-губернатора Красноярского края Натальи Толоконской о пользе укусов клещей. Напомним, несколько дней назад Толоконская (Заслуженный врач России) разместила у себя в соцсетях резонансный пост следующего содержания:

- Дорогие друзья! Как показал опрос, большинство из Вас панически боится клещевого энцефалита. А здравомыслящие знают, что в Сибири - природном очаге клещевого энцефалита - очень высока устойчивость Человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям.

Пост произвел фурор не только в соцсетях, но и в медицинском сообществе. Роспотребнадзор России, а также депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвали высказывание безответственным. Депутат ЗС края Александр Глисков пошел еще дальше - требует заблокировать пост Натальи Толоконской.

- Распространение недостоверной информации, способной повлечь вред, в том числе здоровью граждан, карается законом, - пояснил Глисков. - Это высказывание попадает под формулировку, считаю, его должна оценить прокуратура. А пост должны заблокировать.

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- Алло, Геннадий Григорьевич! Я видел ваш ранний воскресный звонок мне, и - вот теперь перезваниваю. Читал ваши возмущенные заявления по поводу этой странной дамы, которая говорит, что укус клеща – полезно.Что помогает вырабатывать иммунитет...

- Она же, действительно, странная. Я же ее давно знаю. Она же жена губернатора. Она тогда еще упражнялась в этих всех своих … (Подробности)

Волшебная терапия! Жена экс-губернатора Красноярского края объявила полезными укусы клещей

Не в шутку, а всерьез... Бывшая первая леди Красноярского края Наталья Толоконская шокировала публику новым постом в соцсетях. В нем врач (по образованию), руководитель собственной клиники (по роду занятий) и коуч (по состоянию души) заявила: укусы клещей… полезны. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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