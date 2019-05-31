Курс на стабильность и развитие

В Красноярском крае многим районам есть чем гордиться. Каждая территория большого региона представляет собой кладезь богатств нашей страны. Но главное богатство, все же – люди.

Именно благодаря труду многих специалистов, грамотному администрированию, талантливым педагогам, неравнодушным медицинским работникам край может процветать. На это раз в нашем материале речь пойдет об Ужурском районе. Находится он в 300 км к юго-западу от Красноярска, по соседству с Республикой Хакасия.

Ужурский район сегодня – это одним из ведущих сельскохозяйственных районов в Красноярском крае. Он занимает третье место по объему аграрной и шестое по объему промышленной продукции в регионе.

С приходом нового главы жизнь в Ужурском районе закипела. И хотя потребуется немало времени, чтобы наверстывать упущенное, слишком много накопилось здесь проблем, но решение большинства задач сдвинулось с мертвой точки. Множество людей мерзло в селах, пока созданное районное ЖКХ не восстановило сельские котельные, отремонтировало, отчасти заменило тепло-, водопроводные сети. Большой объем ремонтных работ был реализован и в учебных заведениях. Во многих школах и детских садах созданы современные условия для проведения образовательного процесса, здания приобрели эстетический вид, теперь соответствуют всем нормам и требованиям времени.

Чтобы повысить качество жизни населения, администрация района много внимания уделяет развитию образования и медицины:

- Политика здравоохранения сегодня направлена на улучшение качества медицинского обслуживания, в том числе в селе, - комментирует глава района Константин Зарецкий. - Вместе с депутатами районного Совета, при поддержке депутатов Законодательного собрания края В.А Протопопова и В.А Оськиной мы помогаем районной больнице создавать условия для качественных медицинских услуг в наших деревнях. В 2017 году открылся модульный ФАП в деревне Старая Кузурба. Скоро будут функционировать новые модульные ФАПы в Белой Роще, Сухой Долине, Лопатке.

Яркий пример взаимодействия городской власти и жителей - участие в федеральной программе «Комфортная городская среда». В рамках программы было предусмотрено благоустройство общественного пространства и придомовых территорий. В итоге - в городском парке для ужурцев построен уникальный фонтанчик с голубыми чащами и декоративным мостом, освещенный вмонтированными фонарями. Проект дал еще одну возможность - благоустроить часть придомовых территорий многоквартирных домов, список сформировался также по инициативе жителей.

Таким образом, благодаря усилиям районной власти и активности населения Ужурский район взял курс на стабильность и развитие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Зарецкий, глава Ужурского района:

Константин Зарецкий, глава района. Фото: сайт администрации Ужурского района

- Опыт работы показывает, что результативность работы напрямую зависит от тесного взаимодействия всех ветвей власти, участия в жизни района общественных организацией, местного населения.

Наша команда – это, прежде всего, работники отделов администрации, руководители структурных подразделений, глава города, главы сельских поселений. Благодаря их четкой и слаженной работе, нормально функционирует такой сложный механизм управления, как аппарат администрации.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- За 2018 год в консолидированный бюджет Ужурского района поступило доходов более 1 213 млн рублей.

- 457 тысяч тонн зерна намолотили хлеборобы

- Произведён ремонт дорог на территориях городского и сельских поселений района, общей протяженностью 10,2 км.

- 17 выпускников средней школы награждены медалью «За особые успехи в обучении».

- За счет средств местного бюджета и спонсорской помощи проведен текущий ремонт в 19-ти учреждениях клубного типа на общую сумму 1 735,8 тыс. рублей.