«Гоняет собак и гуляет на поводке»: в Красноярск привезли мини-леопарда

Тот случай, когда твой мимиметр зашкаливает… В Красноярск на международную выставку кошек привезли мини-леопарда. Золотистая шерсть с шоколадными пятнами, изумрудные глаза… Кажется, он только-только из тропических лесов. А вот и нет: бенгал по кличке Ирбис приехал из Томска. Несмотря на экзотический вид, он – настоящий добряк. Недаром бенгалов называют тиграми/леопардами с душой котенка.

- И все же Ирбис – кот полудикий, - вносят поправку хозяева. – А повадки у него…собачьи. Реальный компаньон, летом по улице гуляет на поводке. Причем гоняет маленьких собак во дворе, чтобы не приставали!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/713758" frameborder="0"></iframe> Как вам мини-леопард?.Мария ЛЕНЦ

Ну а самый редкий пушистый гость выставки - кот Лавр, породы русский голубой.

Единственный в Красноярске русский голубой кот.Фото: Мария ЛЕНЦ

Посмотрите, какой аристократ! Даже шерсть с перламутровым отблеском. К тому же совсем не пахнет, чистюля.

Впрочем, больше всего здесь мейн-кунов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/713764" frameborder="0"></iframe> С перламутровым отблеском. Единственный в Красноярске голубой кот.Мария ЛЕНЦ

Мяукать, как простые мурки, мейн-куны не приучены. Но поболтать с хозяином - запросто.Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтоб вы знали: они суровые только на вид. Огромные «енотовые» кошки из штата Мэн отличаются ласковым характером и нежнейшим голосом.

Этого красавца зовут так: Изюм сын Изюма. Даже не верится, что ему только 11 месяцев, гигант!Фото: Мария ЛЕНЦ

Не мяюукают, как простые мурки, а издают совершенно необычные звуки. К тому же обожают «поболтать» с хозяином. Если с ними разговаривать, обязательно промурлычут что-нибудь в ответ. На своем, кошачьем.

Вот еще один оригинал. Это ориентал по кличке Салем. «Кот с гордым южным профилем и огромными ушами», перешептываются посетители.

Гордый южный профиль и раскидистые уши... Это ориентал по кличке Салем, симпатяга!Фото: Мария ЛЕНЦ

Изящная фигура и забавная мордочка – далеко не все его плюсы. Такие кошки очень умны, дружелюбны и ориентированы на человека.

- А это наша гордость! – рассказывает заводчик Инна Крыжановская, представитель одного из известных питомников. – Замечательные сибирские котята.

А я - сибирячок!Фото: Мария ЛЕНЦ

Мы занимаемся ими больше 20 лет, у них отличные породные качества. Очень контактные, любят детей и взрослых. Неслучайно же наши котята популярны во всем мире. Их покупают и увозят в Канаду и США, Германию, Францию, Польшу… Тогда как есть питомники в Москве, они гораздо ближе. Но те, кто разбираются в породе, предпочитают покупать котят у нас. Говорят, они особенные.

КОНКРЕТНО

Международная выставка кошек в Красноярске работает в торговом комплексе «Ньютон» (на улице Партизана Железняка, 17) 9 июня. Вход 100 рублей.

Мама и я - семья... Кошачьи нежности.Фото: Мария ЛЕНЦ

Не правда ли, хорош?Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто-то любит пушистиков, а кто-то - "голышей". Таких, как этот.Фото: Мария ЛЕНЦ