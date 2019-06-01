2019-06-01T10:19:20+03:00
Общество

Было круто! В Красноярске прошел красочный детский карнавал

Как это было - репортаж из соцсетей [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Было круто! В Красноярске прошел красочный детский карнавалБыло круто! В Красноярске прошел красочный детский карнавалФото: Мария ЛЕНЦ
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Марионетки, балерины, герои сказок и мультфильмов, красочные костюмы, море смеха, радости и удовольствия - все это детский карнавал «Город-театр» в Красноярске. Праздник, посвященный Дню защиты детей. Да! А вы что думали, карнавалы бывают только в Рио? Вот и нет! В Сибири тоже умеют повеселиться. К тому же, карнавал не какой-нибудь, а традиционный. Всеми любимый. Расскажем, как это было.

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Детский карн
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Карнавальное шествие по проспекту Мира началось в полдень. Нарядные малыши с родителями, надо сказать, не менее нарядными, двинули по главной улице Красноярска через Перенсона.

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Байкеры в теме!
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Раз карнавал посвящен театру, то и маршрут его, можно сказать, театральный: на пути шествия были оранизованы специальные локации, посвященные древнегреческому театру, кукольному театру, театру- кабуки, театру-раек.

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Ежегодный Красноярский детский карнавал. #красноярск #город #погода #июнь #улицы #люди #дети #карнавал #krasnoyarsk #kras_city #krskinsta #krskgorod #krasnoyarsk_vkurse #kras_life #krsknews #huawei #honor10 #снятонаhonor #natgeo #rgo #сибирьтаррамагика
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В общем, есть на что посмотреть.

saklakovasvetlanasaklakovasvetlana
"Открытые сердца" на карнавале Я - дерево #детивзрослыедети
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Буквально за час колонна добралась до главной сцены праздника на Театральной площади.

olya.diplomatolya.diplomat
Не ожидала увидеть так много Гендальфов на Мира))
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Здесь проходит торжественное награждение участников и праздничный концерт. Веселье продлится до 18.00.

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Детский карнавал в Красноярске
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- У нас трое детей, - рассказала «Комсомольской правде» -Красноярск Мария Семенова. - Мы третий год участвуем: готовимся, шьем костюмы. Потому что это весело, детям - радость, нам - развлечение. А чего дома сидеть? В этом году, думали, карнавала не будет. Но он есть. И это здорово! Было круто пройти по центру любимого города всей семьей в красочных костюмах!

fluffyrusfluffyrus
Первый парад, на котором я просто зритель! #ДеньЗащитыДетей #Карнавал #Праздник #Парад #Яркость #Насыщенность
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Но это только начало праздника! Вечером всех ждет красочный фейерверк!

ИСТОЧНИК KP.RU

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