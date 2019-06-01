Было круто! В Красноярске прошел красочный детский карнавал

Марионетки, балерины, герои сказок и мультфильмов, красочные костюмы, море смеха, радости и удовольствия - все это детский карнавал «Город-театр» в Красноярске. Праздник, посвященный Дню защиты детей. Да! А вы что думали, карнавалы бывают только в Рио? Вот и нет! В Сибири тоже умеют повеселиться. К тому же, карнавал не какой-нибудь, а традиционный. Всеми любимый. Расскажем, как это было.

aksanakabysh Детский карн

Карнавальное шествие по проспекту Мира началось в полдень. Нарядные малыши с родителями, надо сказать, не менее нарядными, двинули по главной улице Красноярска через Перенсона.

aksanakabysh Байкеры в теме!

Раз карнавал посвящен театру, то и маршрут его, можно сказать, театральный: на пути шествия были оранизованы специальные локации, посвященные древнегреческому театру, кукольному театру, театру- кабуки, театру-раек.

alexduskman Ежегодный Красноярский детский карнавал. #красноярск #город #погода #июнь #улицы #люди #дети #карнавал #krasnoyarsk #kras_city #krskinsta #krskgorod #krasnoyarsk_vkurse #kras_life #krsknews #huawei #honor10 #снятонаhonor #natgeo #rgo #сибирьтаррамагика

В общем, есть на что посмотреть.

saklakovasvetlana "Открытые сердца" на карнавале Я - дерево #детивзрослыедети

Буквально за час колонна добралась до главной сцены праздника на Театральной площади.

olya.diplomat Не ожидала увидеть так много Гендальфов на Мира))

Здесь проходит торжественное награждение участников и праздничный концерт. Веселье продлится до 18.00.

aksanakabysh Детский карнавал в Красноярске

- У нас трое детей, - рассказала «Комсомольской правде» -Красноярск Мария Семенова. - Мы третий год участвуем: готовимся, шьем костюмы. Потому что это весело, детям - радость, нам - развлечение. А чего дома сидеть? В этом году, думали, карнавала не будет. Но он есть. И это здорово! Было круто пройти по центру любимого города всей семьей в красочных костюмах!

fluffyrus Первый парад, на котором я просто зритель! #ДеньЗащитыДетей #Карнавал #Праздник #Парад #Яркость #Насыщенность

Но это только начало праздника! Вечером всех ждет красочный фейерверк!