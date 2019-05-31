Дневник свахи: мужчины ценят жизненную мудрость, а женщины хотят быть любимыми

Найти вторую половинку легко, скажете вы, было бы желание? Отчего же тогда столько и мужчин, и женщин, - достойных, хороших, красивых, зарабатывающих, одиноки? Потому что на самом деле это не так-то и просто: особенно, если возраст за 30, и все хорошие «уже разобраны», кроме работы «нигде не бываешь», а знакомиться «негде», а в Интернете «не умею», или «еще на кого нарвешься»... Но даже и не столько познакомиться: трудно понять, принять другого человека, раскрыться самому, в итоге удержать друг друга. Помощник в вопросах личных отношений - профессиональная «сваха» из Красноярска Надежда Кауфман руководит брачным агентством уже много лет. Она уверяет - условия жизни меняются, а клиентов у нее и коллег не становится меньше:

- Почему обращаются к нам? Потому что не верят в отношения, которые начинаются в ночных клубах или ресторанах. Людям хочется стабильных серьезных отношений и семьи.

Надежда ведет своеобразный дневник – который одновременно и кладезь историй и проверенных жизнью советов. Самым интересным Надежда поделилась с «КП».

Жизненная мудрость важнее эрудиции

- Мы не берем в работу клиентов с сомнительным достатком, когда нет работы, машины, жилья, - признается Надежда. – Все же мужчина должен быть в состоянии позаботиться о женщине. Тем более, прошли времена, когда, помните, «какой бы ни был мужичок, но мой». Сейчас: «либо по сердцу, либо никак». То есть на первого встречного женщины не согласны, и деньги для них уже не главное. Они хотят быть любимыми и счастливыми. Но и сами, конечно же, должны мужчину заинтересовать. Первый совет, который всем даем: не показывайте мужчине, что вы умнее его. Мужчины все-таки предпочитает жизненную мудрость эрудиции.

Кстати, о жизненной мудрости: считается, что состоятельный мужчина в возрасте обязательно хочет юную нимфу 18-ти лет. Это устаревшие стереотипы. Возрастные приоритеты поменялись, предпочтительная разница в возрасте партнеров 5–10 лет. Таким людям интересно друг с другом. Хотя бывают и исключения. 4 года назад в фирму обратился 56-летний бизнесмен, владелец популярной базы отдыха. Очень приятный во всех отношениях, интересный, обеспеченный. Попросил познакомить его с девушкой 25 лет. Нашлась одна такая, небогатая, менеджер среднего звена. И у них родилась любовь, поженились и счастливы.

О детях

- Не стоит лукавить, с этим не все так просто. Надо знать психологию мужчин, чтобы выдать замуж женщину с ребенком, детьми. Но если женщина считает, что мужчина боится ответственности за ее ребенка, она глубоко ошибается. В большинстве своем мужчины не против чужих детей. Он боится другого: что, если женщина не захочет рожать ему совместного ребенка? А для него это важно. Совет женщине, чего нельзя делать ни в коем случае - не вздумайте проверять, какой он отец, на второй день знакомства. Вы только-только познакомились, у вас романтический период, а вы ему: «надо забрать ребенка из садика». У него пока совсем другие цели и задачи: он собирается проводить больше времени наедине, наслаждаться общением. Все постепенно. Вообще, если познакомились с мужчиной, ищите на первый месяц бабушек, нянек, кого угодно. Не надо показывать, какая вы мама – покажите, какая вы женщина. Все внимание – избраннику, завоюйте его любыми способами. Потом он сам к вашему ребенку потянется, и будет просить второго.

О женихах-иностранцах

- Вообще-то наши невесты иностранцам дорого обходятся с самого начала, - рассказывает Надежда. – Например, китайцы платят у себя агентству (если пара найдена) сумму до полумиллиона наших рублей. Все иностранцы несут расходы на знакомства и встречи с невестами - такие правила. Клиент должен оплатить билеты в оба конца и гостиницу на 5 дней. Обязательно на ее имя.

Вот пример. 38-летняя красноярка поехала к 44-летнему французу. Перед этим они общались по скайпу. В Париже встретились, вместе провели день и поняли: они друг другу не подходят. Тепло попрощались и расстались.

А вот другой пример. Он – русскоговорящий бизнесмен из Австралии с двойным гражданством (российское и австралийское). Попросил познакомить с девушкой. Образование и материальный достаток для него значения не имели. Сваха подобрала ему двух кандидаток-красавиц. Встреча с первой его не впечатлила. Но вторая…

- Он начал сразу рассказывать ей о своем благосостоянии. Обмолвился, что недавно в Москве ходил на выставку Дали. И тут девушка его ошеломила: «Вам только Дали подавай?» И начала ему рассказывать о красноярских художниках и писателях. «Какой же вы знаток искусства – какого-то Дали знаете, а великого Сурикова нет?» Он слушал ее и не дышал от восторга. В общем, сейчас у них дружба, девушка собирается лететь в гости в Сидней. Но как знать, наверняка у них и любовь получится.

Классификация иностранных женихов по запросам (исключительно глазами свахи):

- Китайцы очень щедрые. Если китаец влюблен и богат, его расходам нет границ. Возраст женихов – от 40 до 45 лет. Китай рассматривает невест только до 33 лет и без детей. Детей не надо, потому что они хотят своих. Знание китайского языка от невесты поначалу не требуют, на первом этапе они готовы общаться через переводчика.

- Потенциальный жених-кореец ищет женщину, которая будут заботиться о нем и его семье. То есть ему нужна жена в формате экономки и обслуживающего персонала. За это он готов ее за это любить, содержать и уважить.

- С мусульманскими странами не работаем, потому что там совершенно другая культура и менталитет. Русская женщина там просто не приживется, зачем ломать жизнь обоим. Была пара случаев, когда к нам приходил запросы из Эмиратов. Но женихи там были русские.

- У японцев высокие запросы по здоровью, они требуют от потенциальных невест все медицинские справки. Могут рассматривать наличие у невесты 1 ребенка до 7 лет, но это как исключение.

- Германия в базе «Дуэта» – единственная страна, где мужчины-пенсионеры ищут невесту-пенсионерку из России.

- Французы предпочитают все натуральное: если блондинки, то врожденные, грудь, нос, губы – природные. Возраст невест – от 35 до 45 лет.

- Сербы обожают женственных женщин (простите за тавтологию). Их женщины до 40 лет не хотят выходить замуж, рожать детей, носят темные брюки и коротко стригут волосы. Никогда бы не подумала, что Сербия – клад для российских невест, мужчины выписывают себе славянок из других стран, которые умеют носить платье, согласны рожать детей и помогать мужу вести дела.

- Американцы – обеспеченные мужчины высокого уровня. Но выбирают исключительно красивых, внешность для них на первом месте. Если во внешности невесты чего-то не хватает, готовы потратиться на пластического хирурга. Наличие высокого IQ от невесты не требуют, но она обязана знать английский язык. Сами учить русский не хотят. Это условие они отдельным пунктом прописывают.

- Африканцы… надо быть готовым, что они до конца жизни остаются, по сути, взрослыми детьми.