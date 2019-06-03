Красноярский край перешел на цифровое вещание

Для приема цифрового сигнала жители края должны были выбрать один из вариантов: приобрести цифровую приставку к телевизору старого поколения или современный телевизор стандарта DVB-T2 (в обоих случаях нужна дециметровая либо всеволновая антенна), комплект спутникового оборудования или подключиться к кабельным сетям там, где это возможно. Местные телеканалы, имеющие лицензию, продолжали вещание в "аналоге" или в кабельных сетях.

Есть семьи, которые не могут позволить себе приобрести необходимое оборудование. Однако купить его за свой счет все же придется, только малоимущим потом потраченные деньги можно будет вернуть. Для получения материальной помощи необходимо обратиться с заявлением в органы соцзащиты города или села и подтвердить свои расходы на приобретение цифрового оборудования. Комиссия в муниципалитете принимает решение о выплате и размере компенсации:

- В конце прошлого года в крае началась работа по оказанию адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с приобретением цифрового оборудования, - комментирует Денис Богданов, заместитель министра социальной политики Красноярского края. – В первую очередь, мы рассматриваем такие категории граждан, как одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, малообеспеченные граждане. На сегодняшний день компенсации получили более 7,3 тысяч семей, а общая сумма выплат из краевого бюджета составила более 26,5 млн рублей. Программа будет действовать до конца года.

Рассмотрение заявки занимает обычно около 30 дней.

По словам Василия Нелюбина, заместителя губернатора Красноярского края, наплыва звонков, связанного с переходом на цифру пока не было. Обычно вопросы начинают возникать не сразу, а спустя несколько дней после перехода региона на новую форму вещания.

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(C 3 по 6 июня с 08.00 до 22.00 часов, далее – с 08.00 до 20.00 часов).

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