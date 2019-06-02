Карапузы, на старт! в Красноярске выбрали самых быстрых и шустрых

В Красноярске в очередной раз выбрали самых быстрых и самых шустрых малышей. В День защиты детей 1 июня в многофункциональном спортивном центре «Сопка» прошел традиционный семейный фестиваль «Карапузы, на старт». За много лет существования состязаний нынешнее мероприятие собрало небывалое количество участников, причем не только в Красноярске, но и в целом по стране – 540. Считайте, рекорд России сделан!

Забеги проходили одновременно на 15 дорожках. Возраст спортсменов – от 7 месяцев до 3 лет. Их традиционно поделили на 6 возрастных групп, получилось по 90 малышей в каждой.

Вижу цель - не вижу препятствийФото: Диана ИВАНОВА

Помимо самых быстрых и шустрых свои награды получили и победили специальных номинаций, таких, как «Малыш-философ. Малыш, который никуда не торопится», «Самая креативная семья. Образ 2019», «Самые дружные болельщики», «Самый удачливый малыш» и другие.

Возраст участников - от 7 месяцев до 3 летФото: Диана ИВАНОВА

А награды вручали малышам... точнее их счастливым родителям – именитые красноярские спортсмены Светлана Болдыкова, Марина Вяткина и Кирилл Веселов. И еще абсолютно все участники фестиваля на память получили в подарок сувенир от главы города подарочный набор-игру «Животный мир Красноярского края».

Когда малыш и Карлсон в одном лице. Фото: Ала Истрати

Остается добавить, что в очередной раз праздник малышам и их родителям организовали издательский дом «Комсомольская правда», главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска и МАУ «Центр реализации социальных проектов».