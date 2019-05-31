Салют на 1 июня 2019 в Красноярске: откуда будут запускать, где лучше смотреть

Салют на 1 июня 2019 года в Красноярске начнется в 22.45.

В Красноярске начинается масштабное празднование Дня города, которое продлится до 12 июня. Начнется праздник 1 июня в День защиты детей. На этот день в городе запланировано много мероприятий: семейный праздник «Карапузы, на старт 2019», детский карнавал, набережная Красноярска в этот день превратится в детский уголок, а закончится день масштабным салютом.

Итак, подробнее обо всем:

«Карапузы, на старт-2019»

Впервые «Сопка» примет таких юных спортсменов. Наследие Зимней универсиады-2019 протестируют малыши в возрасте от 7 месяцев до 3 лет.

Каждый ребёнок выступит в своей возрастной категории:

- 1 группа: 7-9 месяцев;

- 2 группа: 10-12 месяцев;

- 3 группа: 1 год 1 месяц – 1,5 года;

- 4 группа: 1 год 7 месяцев - 2 года;

- 5 группа: 2 года 1 месяц – 2,5 года;

- 6 группа: 2 года 7 месяцев – 3 года (3 года ровно, 3 года и 1 день, увы, уже не проходите по возрасту).

Красноярск продолжает оставаться российским лидером по количеству участников соревнований карапузов – 540 малышей. Они соревнуются сразу на 15 дорожках. (Подробнее о фестивале)

Карнавал

Начнется карнавал 1 июня 2019 в 12.00, в этом году тематика «Город-театр». Колонна будет двигаться по проспекту Мира от перекрестка ул. Горького до перекрестка на ул. Перенсона, и далее карнавал пойдет на Театральную площадь. (Подробнее о канавале)

Праздник на набережной

Для проведения праздника выбрали левобережную набережную по многим причинам. Здесь достаточно пространства, чтобы вместить всех гостей и участников большого праздника. Только представьте: Фэнтези-град развернется на полтора километра – от улицы Сурикова до виадука, ведущего в Центральный парк. (Подробнее о празднике)

Праздничный салют

Салют начнется в 22.45. Его будут запускать с баржи около Коммунального моста. Лучшей точкой обзора будет набережная и центр города. Самые красивые фотографии получаются, если наблюдать фейерверк с острова Отдыха.