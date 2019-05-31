2019-05-31T14:26:09+03:00
Общество

«Вот так потренировалась»: посетительница потеряла в красноярском фитнес-клубе кольцо за полмиллиона

Она оставила его в кабинке, а когда вернулась – кольца уже не было
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Ксения лишилась колечка за полмиллионаКсения лишилась колечка за полмиллионаФото: соцсети
Изменить размер текста:

В известном элитном красноярском фитнес-клубе «Экселент» произошло ЧП. Об этом сообщает телеграм-канал «Борус». Одна из посетительниц оставила там колечко. А когда вспомнила о нем и вернулась, оказалось, что его и след простыл. Между тем, оно стоит почти полмиллиона рублей – белое золото и бриллианты чистой воды от известного ювелирного бренда BVLGARI.

Красноярка Ксения* (имя изменено – прим. ред.) – известная в городе –бизнес-леди, занимается ресторанным бизнесом, активно ведет социальные сети. А в свободное время, которого у нее не так много, посвящает занятиям спорту.

- Я хожу в «Экселент» уже 10 лет, мне там нравится, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск девушка. – Время от времени случалось такое, что я оставляла там свои вещи. Но мне всегда их возвращали. 16 мая я пришла, как обычно переоделась, вещи оставила в кабинке. Кольцо сняла и положила на верхнюю полку, подальше, чтобы она не упало. Закрыла кабинку и пошла тренироваться. После тренировки снова переоделась и уехала. А про кольцо забыла, потому что оно лежало выше уровня глаз, я его просто не увидела, не обратила внимание, что у меня его нет.

Вот так выглядело кольцо

Вот так выглядело кольцо

Девушка призналась: для нее это кольцо очень дорого. Но не в деньгах дело. Это кольцо ей два года назад подарил муж на свадьбу. Она с этим кольцом венчалась. Так что хочет вернуть его во что бы то ни стало.

- Примерно через полчаса я увидела, что кольца нет, сразу же позвонила в клуб, спросила: «Девушки, я у вас кольцо оставила в кабинке. Вам его не приносили?» Они мне ответили: «Не переживайте, в вашей кабинке не было других посетителей, сейчас мы сходим и посмотрим». Звоню через 15 минут, а мне: «Нам некогда, мы все в работе и смотреть не пойдем». Я перезвонила по другим телефонам. Потом поехала сама. Никто об этом ничего не знал, никто кольца не видел, даже начальник охраны. Естественно, я вызвала полицию, - говорит Ксения.

В самом «Экселенте» переживают из-за случившегося. Уверяют: у них есть правило, что после ухода клиента сотрудники клининга осматривают кабинку, наводят, если нужно, порядок. А все забытые вещи приносят и отдают администраторам. Так что никто из сотрудников не мог этого сделать, с этим здесь строго, репутацией дорожат.

С позиции Уголовного кодекса у любой потерянной (оставленной, забытой) вещи есть хозяин. Присвоение этой вещи считается кражей. В данном случае тот, что забрал бриллиантовое колечко ценой в полмиллиона рублей рискует оказаться за решеткой на 6 лет. Правда, если придет с повинной и вернет его – может отделаться и условным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Новый хищный кот поселился в зоопарке Красноярска
Появились первые эскизы станций красноярского метро
Кирпичная коробка посреди тротуара. Подготовлен план достройки «Кантри»
Изуродовавшего 100 зданий Красноярска вандала полицейские показали на видео
Красноярцам рассказали о выпуске лакированных 100-рублевых купюр
Пьяная компания на эвакуаторе сбежала с места ДТП в Красноярске
В Красноярском крае за год мальчиков родилось на тысячу больше, чем девочек
Красноярец заставил супермаркет заплатить за слишком шумную тележку
Красноярские школьницы запатентовали складной стакан
В Красноярске завоют сирены и прогремят взрывы
До перехода на цифровое вещание Красноярска и края осталось два дня
Первые выходные лета омрачат красноярцам дожди и прохлада
У памятника Славе Глюку на набережной Красноярска разобрали постамент
Дома обманутых дольщиков «Реставрации» начнут достраивать в этом году
Жители Студгородка остались без воды из-за строителей
Опасны для жизни: в Красноярском крае отстрелят 87 медведей
Красноярцы выбрали лучший проект крематория
В Красноярске одну полосу на проспекте Мира отдадут под платную парковку
Кинотеатр «Мори Синема» дарит эксклюзивные подарки!
В Норильском аэропорту экстренно посадили самолет: во время полета пассажиру стало плохо
Бюджет Красноярска готов выделить 4 миллиона на детскую площадку возле БКЗ
В Красноярске летом детские сады пустеют на 70 %
Жители Красноярского края за год покурили на 15,4 миллиарда рублей
В Красноярске начинающий водитель сбил 8-летнюю школьницу
В Красноярске начался сезон бесплатных концертов духового оркестра под открытым небом
Перекрытие дорог на 1-2 июня 2019 года в Красноярске
В Норильске предприниматели целый год не доплачивали своим работникам северные надбавки