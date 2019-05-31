«Вот так потренировалась»: посетительница потеряла в красноярском фитнес-клубе кольцо за полмиллиона

В известном элитном красноярском фитнес-клубе «Экселент» произошло ЧП. Об этом сообщает телеграм-канал «Борус». Одна из посетительниц оставила там колечко. А когда вспомнила о нем и вернулась, оказалось, что его и след простыл. Между тем, оно стоит почти полмиллиона рублей – белое золото и бриллианты чистой воды от известного ювелирного бренда BVLGARI.

Красноярка Ксения* (имя изменено – прим. ред.) – известная в городе –бизнес-леди, занимается ресторанным бизнесом, активно ведет социальные сети. А в свободное время, которого у нее не так много, посвящает занятиям спорту.

- Я хожу в «Экселент» уже 10 лет, мне там нравится, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск девушка. – Время от времени случалось такое, что я оставляла там свои вещи. Но мне всегда их возвращали. 16 мая я пришла, как обычно переоделась, вещи оставила в кабинке. Кольцо сняла и положила на верхнюю полку, подальше, чтобы она не упало. Закрыла кабинку и пошла тренироваться. После тренировки снова переоделась и уехала. А про кольцо забыла, потому что оно лежало выше уровня глаз, я его просто не увидела, не обратила внимание, что у меня его нет.

Вот так выглядело кольцо

Девушка призналась: для нее это кольцо очень дорого. Но не в деньгах дело. Это кольцо ей два года назад подарил муж на свадьбу. Она с этим кольцом венчалась. Так что хочет вернуть его во что бы то ни стало.

- Примерно через полчаса я увидела, что кольца нет, сразу же позвонила в клуб, спросила: «Девушки, я у вас кольцо оставила в кабинке. Вам его не приносили?» Они мне ответили: «Не переживайте, в вашей кабинке не было других посетителей, сейчас мы сходим и посмотрим». Звоню через 15 минут, а мне: «Нам некогда, мы все в работе и смотреть не пойдем». Я перезвонила по другим телефонам. Потом поехала сама. Никто об этом ничего не знал, никто кольца не видел, даже начальник охраны. Естественно, я вызвала полицию, - говорит Ксения.

В самом «Экселенте» переживают из-за случившегося. Уверяют: у них есть правило, что после ухода клиента сотрудники клининга осматривают кабинку, наводят, если нужно, порядок. А все забытые вещи приносят и отдают администраторам. Так что никто из сотрудников не мог этого сделать, с этим здесь строго, репутацией дорожат.

С позиции Уголовного кодекса у любой потерянной (оставленной, забытой) вещи есть хозяин. Присвоение этой вещи считается кражей. В данном случае тот, что забрал бриллиантовое колечко ценой в полмиллиона рублей рискует оказаться за решеткой на 6 лет. Правда, если придет с повинной и вернет его – может отделаться и условным сроком.