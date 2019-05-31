Сохранение леса в руках власти и бизнеса

Медлить больше нельзя

Для Красноярского края, лесные ресурсы – не только предмет гордости, но и огромные заботы большой территории. Бездумная вырубка, работа, так называемых, черных лесорубов, непонимание исчерпаемости таежного ресурса отдельными лесопользователями оценивается руководством края как реальная проблема:

- Проанализировав состояние дел с лесоустройством, незаконными рубками, лесовосстановлением, мы поняли, что нужно кардинально менять ситуацию, - говорит Дмитрий Маслодудов, министр лесного хозяйства Красноярского края.

Инициатором перемен выступил губернатора края. По словам министра, чуть больше года внедряется новая парадигма ведения лесного хозяйства. За прошедший период было сделано достаточно много. Губернатором края Александром Уссом были определены основные направления реформирования управления отраслью. Начата инвентаризация запасов леса. Следует отметить, что последняя инвентаризация лесного фонда проводилась двадцать лет назад. Поэтому власти сейчас понимают, насколько важно иметь актуальные сведения лесоустройства.

Варианты решения проблем

На днях губернатор Красноярского края Александр Усс провел расширенное совещание о работе лесопромышленного комплекса региона и ключевых направлениях его развития. В совещании приняли участие представители Государственной Думы РФ и Правительства края, депутаты Законодательного Собрания, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, главы городов и районов края, представители лесничеств, отраслевых предприятий и научной общественности. По итогам совещания министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов и крупнейшие лесопользователи региона подписали Лесную хартию Красноярского края – общественный договор, обеспечивающий принципы ответственного лесопользования. Тем самым лесопользователи поддержали ключевые принципы новой лесной политики региона:

- Нужно было создать общественный договор, который бы скрепил взаимными обязательствами лесопользователей и представителей власти края, - поясняет Дмитрий Маслодудов. - Концепция хартии – согласие всех сторон в принятии на себя повышенных обязательств. Совместными усилиями мы сможем в три-четыре раза быстрее проводить инвентаризацию. Кроме того, будет увеличен объем лесовосстановления, причем применяться будут современные методы. Это мощнейший пласт современных технологий.

Подписание Лесной хартии дает улучшение развитие лесной отрасли за счет того, что ответственные лесопользователи берут на себя дополнительные обязательства фото_В. Кофман

Кстати, к хартии не так просто присоединиться. В правительстве края будет создана специальная группа, которая займется рассмотрением заявки.

Общими усилиями

Крупные компании активно включились в процесс реформирования лесопромышленной системы:

- Подписание Лесной хартии дает улучшение развитие лесной отрасли за счет того, что ответственные лесопользователи берут на себя дополнительные обязательства, - комментирует Андрей Черкашин, генеральный директор АО «Краслесинвест». - Это может быть строительство дорог круглогодичного действия. Мы взяли на себя строительство семеноводческого цента. Это 3 миллиона саженцев в год, с учетом возможности развития до 7 миллионов. То есть порядка полторы тысячи гектар будет засажено закрытой корневой системой, приживаемость которой до 98%. Кроме того, планируется взаимодействие с Рослесинфоргом в рамках государственно-частного партнерства по лесоустройству. Все эти мероприятия дадут комплекс ресурсов для защиты и воспроизводства леса.

Оптимистичный настрой разделяет и Олег Дзидзоев, председатель Союза лесопромышленников Красноярского края. По его словам все хотят, чтобы в лесопромышленной отрасли многое существенным образом изменилось. И Лесная хартия будет этому способствовать. Хотя впереди предстоит большая трудоемкая работа.

В прямом эфире

Наш издательский дом всегда активно обсуждает на своих площадках темы экологии. Так, в эфире радио «Комсомольская правда» побывал министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов. В разговоре с ведущими и представителями бизнеса прозвучали ключевые моменты развития лесной отрасли, перспективы реализации хартии в крае:

- Наша компания присутствуют во многих регионах Российской Федерации и по всем регионам политика едина – социальная ответственность и поддержка подобного рода начинаний, - комментирует гость эфира, Сергей Побегайло, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти компании Segezha Group. -Хартия стала дополнительными обязательствами помимо договоров аренды. Мы заинтересованы в знании ресурса и долгосрочной перспективы. Кроме того, наша компания подписала соглашение с правительством края о строительстве нового целлюлозно-бумажного комбината. Присоединяясь к лесной хартии, мы берем на себя повышенные обязательства и обязуемся их выполнять.

Непонимание исчерпаемости таежного ресурса отдельными лесопользователями оценивается руководством края как реальная проблемаФото: Мария ЛЕНЦ

До конца года будет сформирована новая лесная концепция, подразумевающая добровольную консолидацию возможностей всех субъектов лесопромышленного комплекса для эффективного управления лесным комплексом и оптимального использования лесных ресурсов края. Кроме того, планируется утвердить Стратегию развития лесного комплекса края до 2030 года, который станет базовым отраслевым документом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- На территории Красноярского края сосредоточено четыре процента мирового запаса древесины. В лесной отрасли работает порядка 50 тысяч человек, и для значительной части районов региона лесная отрасль является жизненно важной. За многие годы в лесопромышленном комплексе накопилось немало острых проблем. Но есть и позитив. Шаги, предпринятые нами в прошлом году, позволили добиться прогресса даже там, где долгое время наблюдалась стагнация, в лесохимической промышленности и лесовосстановлении. В сотрудничестве с крупным бизнесом, учеными, экономистами нам удалось создать условия для качественных перемен в важнейшей отрасли краевой экономики. Уверен, тесное сотрудничество исполнительной власти и бизнеса является одним из главных условий для эффективного развития лесопромышленного комплекса. В этом году Красноярский край приступает к реализации новой лесной политики, цели которой – повышение эффективности управления лесным комплексом

НАША СПРАВКА

В рамках федерального национального проекта "Сохранение лесов" к 2024 году Красноярский край должен удвоить площадь территории лесовосстановительных работ до 150-160 тыс. га и достичь баланса между убытием и восстановлением лесов.

В 2018 году край добился прогресса в лесовосстановлении. Впервые за 15 лет была модернизирована сеть лесопитомников и обновлена их материально-техническая база. В итоге площадь лесовосстановительных работ в прошлом году превысила 70 тыс. га.