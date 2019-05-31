Александр Пантыкин вместе с красноярцами посмотрел лайт-оперу «Мёртвые души»

Известный рок-музыкант, лауреат «Золотой Маски», заслуженный деятель искусств РФ Александр Пантыкин приехал в Красноярск, чтобы увидеть постановку лайт-оперы «Мёртвые души» в Красноярском музыкальном театре.

Многие знают Александра Пантыкина как рок-музыканта, лидера группы «Урфин Джюс» и «Дедушку уральского рока». Вместе с тем он является очень успешным композитором и пишет музыку для театра и кино. Почти всем известны киносериалы, к которым он писал музыку: «Дальнобойщики», «Участок», «Хиромант», «Кадеты», «Мы из будущего - 2» и др., – всего около ста названий. Кроме того, в его творческом багаже более 70-ти работ для театра, две номинации на «Золотую Маску» и звание лауреата «Золотой Маски» за музыку к лайт-опере «Мёртвые души» (2011г.).

После просмотра спектакля «Мёртвые души» «Дедушка уральского рока» встретился со зрителями: рассказал о своем творческом пути, работе в театре и кино, зарождении рока в нашей стране, работе над музыкой «Мёртвых душ», а также исполнил любимые песни из репертуара рок-группы «Урфин Джюс». В конце встречи состоялась автограф-сессия, и каждому зрителю композитор написал особое пожелание.

«Это постановка “Мёртвых душ” сильно отличается от предыдущих версий, которые были в Екатеринбурге, Сыктывкаре, Краснодаре, по концепции режиссера, по способу существования артистов на сцене и по музыкальному решению, – рассказывает Александр Пантыкин. – Я хлопал от души. Это настоящий современный музыкальный театр. И я понимаю, что победа театра на «Золотой Маске» в этом году неслучайна».

Это первый приезд композитора в наш город. Кроме встречи со зрителями, Александр Александрович пообщался с труппой театра: поработал с хором и солистами, встретился с дирижёром театра Валерием Шелеповым, а также обсудил творческие планы с главным режиссёром Николаем Покотыло. Возможно, в будущем, в репертуаре театра появятся и другие спектакли на музыку Александра Пантыкина.

Премьера «Мёртвых душ» состоялась в нашем городе в 2017 году и стала первой постановкой режиссёра Николая Покотыло в должности главного режиссёра театра. Спектакль сразу нашел своего зрителя, был отмечен на краевом фестивале «Театральная весна» и вошел в лонг-лист «Золотой Маски». Красноярская постановка стала четвертой в России.