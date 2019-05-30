Как красноярцы могут помочь сохранить окружающий мир чистым?

В нашем регионе проблемы экологии стоят весьма остро. Это подтверждают не только специалисты, но и представители органов власти всех уровней. После приезда в краевой центр президента РФ Владимира Путина было решено разработать долгосрочную программу оздоровления окружающей среды. Она включает в себя множество пунктов. Но многие горожане считают, что посильный вклад в оздоровление экологии может внести каждый. И речь идет не только о том, чтобы мусор бросать в урну, а не на газон или тротуар, а об участии в субботниках, или просто помощи в свободное время своей управляющей компании. Красноярцы готовы заниматься озеленением, высаживать саженцы, цветы, но главное – поддерживать потом чистоту и красоту, собственными руками созданную. И чем больше будет людей, которые внесли какой-то, пусть самый небольшой вклад, тем меньше будет машин, припаркованных на траве и мусора, лежащего на клумбах. То, что люди создают собственными руками, куда вкладывают частичку своей души, они хранят, холят и лелеют.

В радиостудии «Комсомольской правды» экологи и представители министерства экологии и рационального природопользования частые гости. Мы регулярно организуем эфиры, где обсуждаем с нашими гостями наиболее значимые аспекты экологии региона. Вклад простых горожан в оздоровление экологии Красноярска оценивают все:

- Общественных организаций много, потому, что люди неравнодушны к проблемам экологии, - считает Игорь Бурмак, председатель городского клуба спелеологов, общественный экологический инспектор министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. - Это институты гражданского общества, которые активны и ведут диалог с властью, стараясь совместно решать насущные проблемы. В министерстве, например, количество инспекторов не лимитировано, поэтому желающие оказывать поддержку, могут направить заявление.

Кроме экологических инспекторов большим подспорьем служит деятельность волонтеров. По мнению Юлии Гуменюк, заместителя министра экологии и рационального природопользования Красноярского края, понятия волонтерство и экология очень тесно связаны:

- Чем больше людей видят и фиксируют правонарушения, тем руководство предприятий больше понимают, что они находятся под тотальным контролем, - комментирует Юлия Гуменюк. - Для представителей власти сотрудничество с волонтерами также весьма выгодно, ведь уследить за всем, что происходит на территории края практически нереально. У волонтеров есть возможность фиксировать попытки загрязнен окружающей среды, и информировать об этом министерство экологии и рационального природопользования.

Тем не менее, инспекторы работают круглосуточно, у них нет выходных и праздничных дней. Поэтому они готовы откликнуться на каждый сигнал о правонарушении. Более того, когда есть видеоподтверждение нарушения, существенно легче работать министерству и экологам в суде. Нередки случаи, когда предприятия загрязняют окружающую среду, но пока к ним выезжает проверка, они ликвидируют свою деятельность или устраняют последствия загрязнений.

Кроме того, экологи мониторят социальные сети, ведь очень часто красноярцы делятся видео и фото экологических правонарушений на своих страничках или в группах.

Таким образом, только объединив усилия власти, общественных организаций и простых красноярцев можно будет сдвинуть решение проблемы с мертвой точки.

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Куда обращаться, если ты стал свидетелем загрязнения окружающей среды?

21-21-706 - телефон диспетчерской службы мониторинга загрязнений окружающего воздуха