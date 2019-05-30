Крикнула «Помогите!» и ушла под воду: в Эвенкии школьник вытащил девочку из ледяной реки

Весенний лед на реке словно магнитом притягивает к себе. Особенно ребятишек – они так и норовят погулять по нему. Сколько бед уже случилось из-за этого. Одна такая прогулка едва не стоила жизни девочке из эвенкийского поселка Байкит.

Там на окраине протекает река Байкитка. В конце мая еще местами лежит снег, реки только-только вскрылись, начался ледоход. 9-классник Андрей Максымив после школьных занятий пришел на берег Байкитки, чтобы полюбоваться красивым зрелищем, как льдины плывут по воде.

Недалеко от него стояла группа девочек помладше. Андрей не обращал на них внимания, но вдруг услышал крики: «Настя! Настя!» Андрей вскочил с камня и увидел – одна из девочек барахтается в воде и изо всех сил пытается выбраться на берег. Видимо, потянулась за льдиной, поскользнулась и упала в воду. Но плавать не умела. Только успела произнести «помогите» - и ушла под воду с головой.

Андрей как был в одежде, с рюкзаком за спиной – так и прыгнул в реку. С трудом доплыл до перепуганной девочки, подхватил ее и вытолкал к берегу, а там уже подруги тянули к ней руки, вытащили. А парня понесло течением вниз по Байкитке. Но он не запаниковал. Выдержка у него – что надо и физическая подготовка отличная. Ухватился руками за плиты, которые укрепляют берег, и выбрался самостоятельно из воды.

А дома обнаружил, что все учебники и тетради у него безнадежно испорчены – промокли насквозь. А и сотовый телефон «напился» воды так, что никакому восстановлению не подлежит.

- Я нисколько не расстроился. Все можно купить, а у меня не было времени, чтобы раздеться и снять рюкзак, ведь девочка уже с головой ушла под воду, - рассказал Андрей. – Нас в школе на уроках ОБЖ обучают разным правилам личной безопасности, в том числе как спасать людей из воды, как проводить искусственное дыхание. Хорошо, что делать искусственное дыхание не пришлось и знания мне пока не пригодились, но все может быть.

В пресс-службе ГУ МЧС России по краю рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что во вторник, 28 мая, в торжественной обстановке на школьной линейке Андрею Максымив начальник пожарно-спасательной части по охране села Байкит вручил «Благодарственное письмо» за оказание помощи и спасение человеческой жизни. Руководство отряда планирует наградить отважного парня ведомственной наградой МЧС России за спасение утопающих.

И отдельное спасибо ему сказали директор школы и классный руководитель, они узнали о поступке только от самих девочек и их родителей.