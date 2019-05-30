2019-05-30T11:29:39+03:00
Общество

Полярный круг для спорта - не граница

На четыре дня Дудинка превратилась в столицу мирового керлинга
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Фото: официальный сайт Arctic Curling CupФото: официальный сайт Arctic Curling Cup
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С 23 по 26 мая Дудинка принимала гостей. На четыре дня заполярный город превратился в столицу мирового керлинга. Сюда для участия в Arctic Curling Cup прилетели именитые спортсмены из разных стран мира. Призовой фонд в размере 50 тысяч долларов разыграли между собой 10 команд- 4 российские и по одной команде из Канады, Швеции, Швейцарии, Шотландии, Финляндии и Южной Кореи. Золотую медаль увезли с собой спортсменки из Шотландии, на втором месте - российская команда Алины Ковалевой. На третьем - канадки.

Фото: официальный сайт Arctic Curling Cup

Фото: официальный сайт Arctic Curling Cup

Арктический кубок по керлингу- это единственные в мире соревнования столь высокого уровня, которые проходят за Полярным кругом вот уже в третий раз. А для жителей Дудинки турнир стал настоящим праздником. Ледовая арена «Таймыр» вмещает в себя 1500 мест- и каждый матч проходил под пристальным вниманием болельщиков. А напряжение на зрительских трибунах по накалу порой становилось таким, что могло бы зажечь северное сияние.

Организаторы турнира- Федерация керлинга России и ассоциация «Новая лига» при поддержке компании «Норникель». Вклад «Норникеля» в турнир сложно переоценить. Дмитрий Пристансков, cтатс-секретарь- вице-президент компании по взаимодействию с органами власти и управления, подчеркнул:

- Фраза «социальная ответственность» для нас - это не просто символы на бумаге в годовых отчетах. Это суть, дух, смысл нашей работы. Мы занимаемся и массовым спортом, и детским, и юношеским, и спортом больших достижений. Задача компании - делать комфортной среду для горожан, сотрудников, всех, кто приезжает. Я недаром сказал: теперь многие гордятся тем, что живут на 69-й параллели и приезжают сюда - подобные турниры привлекают в заполярный город туристов и делают его узнаваемым на международном уровне.

Фото: официальный сайт Arctic Curling Cup

Фото: официальный сайт Arctic Curling Cup

Кругом снег и яркое солнце

Спортсмены сели в самолет, когда было уже лето. А приземлились… зимой. Под крылом остались тысячи километров заснеженной тундры. Дудинка оказала гостям теплый прием и устроила роскошную культурную программу- показала все, чем богата: вот уникальная природа Заполярья, вот люди, которые здесь живут. Шаманы, чумы, северные олени, угощения, сувениры, подарки. И еще сокровище таймырского этноса - танцы и песни. К слову, выступления артистов на церемониях открытия и закрытия турнира запомнились гостям особенно.

Многие спортсмены прилетели сюда впервые. Поэтому были слегка шокированы увиденным в самом лучшем смысле этого слова. Спортсменки из Южной Кореи не ожидали увидеть такое количество снега в мае. Золотая медалистка нынешнего турнира скип-команды из Шотландии Ив Мерхед призналась:

- Я думала, здесь будет холодно и снежно все время. Но сегодня просто прекрасный день, очень солнечно. Я в восторге от этой погоды.

Фото: официальный сайт Arctic Curling Cup

Фото: официальный сайт Arctic Curling Cup

Представительница Швейцарии Стефани Берсет поначалу не могла поверить, что в Дудинке солнце не опускается по ночам за горизонт. Она была приятно удивлена радушным приемом и добавила:

- Жители Севера очень добродушные и открытые. От них исходит тепло.

- Очень интересно узнавать о жизни людей разных культур,- а это слова канадской спортсменки Шеннон Берчард.

- Атмосфера в Дудинке прекрасна всегда. Мои родители живут в Лапландии, так что для меня Дудинка - как родной дом, - делится впечатлениями финский спортсмен Маркку Уусипаавалниеми. В прошлом году он был участником турнира, а в этом тренирует финскую женскую команду.

Северянам - с искренней заботой

О том, что значит для северян международный турнир, рассказал председатель Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов Владимир Шишов:

- Когда в 2014 году мы строили и сдавали нашу Ледовую арену, мы знали: получив современный, прекрасно оснащенный спортивный объект, мы должны теперь развивать у себя зимние виды спорта. Для Севера керлинг подходит как нельзя лучше. Он аристократичный и не зависит от погоды. И еще привлекателен в том плане, что является олимпийским видом спорта. А для его популяризации нам нужны были масштабные соревнования. Поддержку мы получили- и это уже многолетняя практика в рамках государственно-частного партнерства - у социально ответственной компании в лице «Норникеля». Она помогла нам организационно и финансово. Вместе с краевым правительством и Федерацией керлинга России она много лет привозит к нам элиту мирового спорта.

Старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова назвала Международный турнир в Дудинке уникальным для региона событием:

- Одно из главных достижений спортивного праздника в том, что это не просто событие, а проект, благодаря которому мы открыли бесплатную детскую школу по керлингу, в ней занимаются более сотни детей. Для «Норникеля» поддержка таких проектов - популяризация активного образа жизни не только в городах нашей деятельности, но и нашей страны. Ежегодно «Норникель» выделяет на спорт несколько миллиардов рублей.

Результаты не заставили себя ждать. Представьте себе детей, которые сегодня приходят заниматься в Ледовую арену. У ребят глаза горят, когда они обсуждают любимую игру. Они знают имена всех известных керлингистов мира. Выезд на соревнования на «большую землю» для ребят - это настоящий праздник. А потом они возвращаются домой с наградами.

Особенность керлинга в том, что для него не нужно специальной физической подготовки. Это игра больше интеллектуальная, с простейшими правилами, ее даже сравнивают с гольфом на льду. Играть в керлинг можно в любом возрасте от 7 лет и до бесконечности. Это и делает его доступным. Благодаря спорту дудинцы не чувствуют себя отрезанными от всего мира. А слоган «Таймыр - территория здоровья» материализовался в программу работы с подрастающим поколением.

Но это еще не все. Благодаря спорту изменилась и сама Дудинка. Чтобы привлечь сюда, за Полярный круг, где снег лежит 9 месяцев в году, гостей и туристов, открылись новые кафе и гостиницы. Был построен горнолыжный комплекс «Кайя». Под открытым небом создан этнокультурный комплекс «Таймыр Моу» и художественно-этнографический комплекс «Таймырская Ойкумена».

НАША СПРАВКА

Арктический кубок по керлингу (Arctic Curling Cup) входит в самую престижную мировую серию World Curling Tour. Впервые турнир прошел в Дудинке в 2016 году. Тогда на нем выступили сильнейшие российские мужские команды. Качество покрытия в ледовом дворце и организация оказались на таком высоком уровне, что решено было пригласить на него спортсменов со всего мира.

Так, в 2017 году турнир получил статус международного. За победу в нем боролись восемь женских команд. Победителем в нем стала российская команда Анны Сидоровой, обыгравшая в финале со счетом 5:3 канадскую команду Дженнифер Джонс. В 2018 году соревновались смешанные пары. Первое место заняли канадка Рэйчел Хомен и швед Никлас Эдин, которые в решающем матче победили шотландцев Джину Эйткен и Данкана Мензиса. По результатам 2019 года на высшую ступень пьедестала почета поднялась команда Шотландии, на втором месте - команда россиянки Алины Ковалевой.

КСТАТИ

Красноярск не хочет оставаться в стороне

Красноярску в этом году посчастливилось принимать у себя Зимнюю универсиаду, генеральным партнером которой также являлся «Норникель». В наследство городу достались спортивные объекты, где можно проводить соревнования международного уровня. В том числе и по керлингу.

Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев рассказал о ближайших планах:

- У нас есть договоренность с отечественной и международной федерациями керлинга о том, чтобы в 2020 году провести первенство мира среди юниоров в Красноярске. Для нас, сибиряков, очень важно, что такое крупнейшее спортивное событие, как универсиада, имеет свое продолжение.

Кажется, из этого может вырасти новая традиция: выступая в столице края, юниоры будут стремиться стать мастерами и - поехать в Дудинку на Арктический кубок. Вот так северная Дудинка опережает южный Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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